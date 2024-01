Rekordu w obligacjach jednak nie było

Resort finansów sprzedał w grudniu minionego roku obligacje detaliczne za ponad 4,4 mld zł, a w całym 2023 r. papiery te znalazły nabywców za 48,7 mld zł. Był to dobry wynik, ale daleko mu do rekordowego 2022 r. kiedy to sprzedano obligacje oszczędnościowe za ponad 57 mld zł.

W grudniu najchętniej kupowanymi papierami detalicznymi były obligacje trzyletnie (wartość zakupu ponad 1,39 mld zł), które w strukturze sprzedaży osiągnęły udział 32,0 proc., następne były czteroletnie (również ponad 1,39 mld zł) - udział w sprzedaży wyniósł 31 proc., a na trzecim miejscu uplasowały się obligacje roczne (ponad 735,2 mln zł), które zanotowały 17 proc. udział w strukturze sprzedaży.

W grudniu resort finansów sprzedał obligacje:

• 3-miesięczne (OTS0324) – 83,7 mln zł,

• 1-roczne (ROR1224) – 735,2 mln zł,

• 2-letnie (DOR1225) – 164,4 mln zł,

• 3-letnie (TOS1226) – 1.395,3 mln zł,

• 4-letnie (COI1227) – 1.391,4 mln zł,

• 10-letnie (EDO1233) – 591,1 mln zł.

autor: Ministerstwo Finansów

W całym 2023 roku resort finansów sprzedał obligacje oszczędnościowe o wartości 48,7 mld zł i jest to drugi wynik w historii oferowania tych papierów po rekordowym 2022 roku, kiedy to wartość sprzedaży przekroczyła 57 mld zł.

Wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów obligacji w 2023 roku wyniosła:

• 3-miesięczne – 827,9 mln zł,

• 1-roczne – 10.829,0 mln zł,

• 2-letnie – 1.490,8 mln zł,

• 3-letnie – 8.936,0 mln zł,

• 4-letnie – 20.240,6 mln zł,

• 10-letnie – 5.750,6 mln zł,

• Obligacje rodzinne – 585,4 mln zł.

W roku 2023 roku największy udział w sprzedaży przypadł obligacjom czteroletnim, których sprzedano za ponad 20,2 mld zł, co stanowiło 42 proc. wszystkich sprzedanych tego typu papierów. Są to obligacje, których oprocentowanie jest związane z inflacją.

Na drugim miejscu znalazły się papiery jednoroczne, których oprocentowanie uzależnione jest od stopy referencyjnej NBP (teraz wynosi ona 5,75 proc rocznie). Kupiono ich za ponad 10,8 mld zł (22 proc. w strukturze sprzedaży).

Kolejne były papiery trzyletnie, których kupiono za 8,9 mld zł (18 proc. udział w sprzedaży). Oprocentowanie tych obligacji jest stałe i wynosi teraz 6,50 proc. (każdego roku podlegają one kapitalizacji).

„2023 rok zamknęliśmy ze sprzedażą na poziomie 48,7 mld zł. Wysokie zainteresowanie obligacjami skarbowymi wynika wprost z ich zalet. Są to niewątpliwie bezpieczne instrumenty, gdyż Skarb Państwa całym swoim majątkiem gwarantuje wypłatę zainwestowanych oszczędności wraz z należnymi odsetkami. Nasze obligacje to również jasne i czytelne zasady dla wszystkich, czyli stała cena bez ukrytych opłat i prowizji. Bogata oferta obligacji oszczędnościowych, która pozwala w elastyczny sposób dopasować strukturę oszczędności do indywidualnych potrzeb każdego oszczędzającego, również została doceniona przez klientów. Nabywcy obligacji lokowali średnio miesięcznie kwoty przekraczające 4 miliardy złotych” – skomentował ubiegłoroczny wynik sprzedaży Jurand Drop, wiceminister finansów.

autor: Ministerstwo Finansów

»» czy NBP może zaszkodzić planom gospodarczym rządu czytaj tutaj:

Wywiad „Gazety Bankowej” wstrząsnął rynkami!

Ostrzeżenie dla rządu Tuska. NBP może uderzyć w czuły punkt

Oferta styczniowa obligacji detalicznych:

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00 proc. w skali roku – oprocentowanie bez zmian (odsetki wypłacane są na zakończenie okresu oszczędzania).

Oprocentowanie rocznych obligacji w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 6,15 proc. (w grudniu 6,25 proc.) rocznie. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie stopy referencyjnej NBP (teraz 5,75 proc.). Odsetki są wypłacane co miesiąc.

Oprocentowanie dwuletnich obligacji w pierwszym - miesięcznym - okresie odsetkowym wynosi 6,40 proc. (w grudniu 6,50 proc.) rocznie. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie stopy referencyjnej NBP (teraz 5,75 proc.) i marży 0,50 proc. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

Oprocentowanie trzyletnich obligacji w każdym z trzech rocznych okresów odsetkowych wynosi 6,50 proc. (w grudniu 6,60 proc.) rocznie, a odsetki są kapitalizowane. Odsetki są wypłacane na zakończenie oszczędzania.

Oprocentowanie czteroletnich obligacji w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,65 proc. (w grudniu 6,75 proc.) w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25 proc. Odsetki są wypłacane co roku.

Oprocentowanie dziesięcioletnich obligacji w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,90 proc. (w grudniu 7,00 proc.) w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50 proc. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

rb

»» O oglądalności „odzyskanych” przez ministra Sienkiewicza mediów publicznych czytaj tutaj:

19.30 z fatalną oglądalnością! Znamy dane!