Miotła Tuska. Odwołano skład rady nadzorczej CPK

W środę powołany został nowy skład rady nadzorczej spółki Centralny Port Komunikacyjny, a w najbliższych dniach będą kolejne zmiany - poinformował w Sejmie pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek. Dodał, że przygotowywany jest audyt CPK.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) została powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego m.in. budowę nowego lotniska centralnego dla Polski, oraz inwestycje towarzyszące - m.in. linie kolejowe, drogi ekspresowe i autostrady.

Lasek powiedział, że w ostatnim czasie, jako pełnomocnik, wykonywał prawa z udziałów w spółce CPK w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, jedynego udziałowca spółki.

Zapowiedział również, że przygotowywane jest „uruchomienie audyty, który pozwoli prześledzić zarówno działalność spółki, jak i pełnomocnika”. Sprecyzował, że audytem będą objęte analizy dotyczące m.in. projektu oraz innych zadań CPK „pod kątem ich zasadności oraz sposobu realizacji”, a także decyzji i zobowiązań finansowych z nich wynikających. Audytowi ma również podlegać - jak mówił - struktura organizacyjna spółki, kadry „w ujęciu ilościowym i jakościowym”.

Zdaniem pełnomocnika audyt ma również obejmować zamówienia i kontrakty. Jego zdaniem te ostatnie będą ważnym jego elementem. Dodał, że chodzi zarówno o kontrakty zrealizowane, jak i te w realizacji - „ich zwartość, celowość, warunki, na które zgodził się zarząd”.

Powołując się na pierwsze analizy przyznał, że „trudno znaleźć uzasadnienia dla niektórych wydatków, np. tzw. planu społeczno-gospodarczego, gdzie limit wydatków w Programie wieloletnim na lata 2020-2023 został wskazany na ćwierć miliarda złotych (249 mln zł)”. Dodał, że ostatnie dni pokazały, iż „swoisty sponsoring dotyczył różnych zadań np. tych określanych przez media, jako +ołtarz plus+”. Media informowały, że spółka CPK przeznaczyła 400 tys. zł na renowację trzech ołtarzy w jednym z kościołów położonych niedaleko Baranowa.

Zapowiedział też decyzje dotyczące rozwoju istniejących lotnisk, np. Lotniska Chopina czy w Modlinie. W jego ocenie, poprzednia ekipa rządząca „świadomie i celowo blokowała” rozwój tych portów, „by uzasadnić budowę CPK”.

Zdaniem pełnomocnika „rozwój mazowieckich portów lotniczych jest niezbędny i musi poprzedzić potencjalną budowę nowego lotniska centralnego”. Ocenił, że nazywanie dotychczas obowiązującego harmonogramu realizacji projektu CPK „realistycznym”, gdzie pierwsze loty z CPK miały się odbyć w 2028 r., „wymaga - łagodnie mówiąc - dużej odwagi cywilnej”.

Zapewnił, że wszystkie decyzje dotyczące CPK będą bazowały na analizach.

Po audycie będę gotów do szczegółowego odpowiadania na pytania, co przemawia za budową CPK, a co przemawia przeciw - powiedział. Zastrzegł też, że na razie nie może wskazać, jakie będę jego rekomendacje dla Rady Ministrów w sprawie kontynuowania i zakresu programu CPK.