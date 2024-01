Tych Niemców Polacy kochają! Ich firma upada?

Piranha Bytes to niemieckie studio gamingowe, które w swej ponad 20 letniej historii stworzyło takie produkcje jak Gothic 1 i 2, Risen czy Elex. Co ciekawe studio to największą popularnością cieszy się… w Polsce!

Nasi rodacy uwielbiają produkcje „Piranii” i są w tym uwielbieniu raczej osamotnieni - produkcje Niemców nie spotkały się na świecie z uznaniem, jednak mimo to studio wciąż tworzy nowe gry.

Teraz jednak może mieć problemy.

Cisza w eterze

Jak czytamy na portalu EndGame.pl:

Strona studia od jakiegoś casu działa w mocno ograniczonym zakresie, nie pojawiły się też nowe materiały, na regularnie uzupełnianym kanale YT studia. Dodatkowo dziennikarze dotarli do informacji z Niemiec, sugerujących, iż nowy projekt „Piranii” (zapewne Elex 3) został zdjęty z wykazu projektów wspieranych przez niemiecką agencję federalną finansowo.

Czy oznacza to, że studio ma problemy?

Nie upadłość, a niespodzianka?

Jak wskazuje redaktor EndGame.pl nie musi tak być. Prawdopodobny jest też scenariusz odwrotny - niemiecki urząd usunął projekt „Piranii” z listy, bo ten nie potrzebuje już dofinansowania!

