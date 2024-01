Armia Chin jak armia Rosji: trawi ją korupcja

Armia Chin uznawana jest za nowoczesną i nasyconą innowacjami - okazuje się, że może być to mylne wrażenie.

Mniej więcej od interwencji w Syrii Federacja Rosyjska kreowała wizerunek swojej armii jako sprawnej, dobrze zorganizowanej, nowoczesnej i nasyconej innowacjami technologicznymi. O tym, iż jest to tylko propaganda przekonaliśmy się już po ataku na Ukrainę, kiedy to okazało się, że armia Rosji jest rzeczywiście liczna, jednak wciąż ustępuje technologicznie wobec rozwiązań NATO.

Rosja słaba, Chiny silne?

O ile armia Rosji jest właśnie testowana w boju armia Chin wciąż jest niewiadomą, rozpalając wyobraźnię analityków. O ile Rosja istotnie zaliczyła na Ukrainie blamaż, nie realizując swoich celów, jak zakładała, w pierwszych dniach czy tygodniach inwazji, Chiny kreowane bywają na mocarstwo nowoczesne, dysponujące zaawansowanymi technologiami i innowacjami, które budzić mają podziw przeciwników Pekinu. Czy tak jest w istocie?

Jak wskazuje Marcin Przychodniak, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, siła armii Chin także może być mitem!

Niedawno na wGospodarce.pl pisaliśmy o korupcji trawiącej rosyjską armię. Przypomnijmy: proceder korupcyjny wciąż jest w Rosji wszechobecny, o czym pisał cytowany przez InfoSecurity24 „Kommiersant”. Przed kilkoma dniami dwaj funkcjonariusze wydziału M Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) mieli przyjąć łapówki w wysokości 55 mln dolarów. Za co mieli otrzymać kwotę? Chodziło o umorzenie śledztwa wobec firmy informatycznej. I nie była to nawet najwyższa kwota jaką otrzymać mieli, w ramach łapówek, oficerowie tej służby!

Wcześniej zatrzymany jeszcze w 2016 roku płk Dmitrij Zacharczenko miał posiadać łącznie 139 mln dolarów otrzymanych z łapówek!, zaś inny oficer, zatrzymany w 2019 roku - 100 mln dolarów! Takie łapownictwo odbije się na sytuacji frontowej.

Jeszcze w 2023 roku na zachód przeniknęła informacja o tym, iż oficer odpowiedzialny za ochronę wielokrotnie atakowanego (i skutecznie uszkadzanego!) przez Ukraińców Mostu Krymskiego miał wydać łącznie 400 mln rubli (ok. 18 mln złotych) na technologie obronne… które nie nadawały się do powierzonego im zadania. W tle był ustawiony przetarg.

Jak wskazuje Przychodniak podobna sytuacja ma trawić też armię Chin!

Chińska armia i korupcja to rzeczy, które trudno od siebie oddzielić. System tak funkcjonował i funkcjonuje

Jak wskazuje ekspert informacje o korupcji w wojsku przenikają, mimo tamy informacyjnej, do świadomości publicznej na Zachodzie. Według informacji Przychodniaka oficerowie mają być tymi, którzy pławią się w luksusach, z kolei żołnierze muszą… kraść paliwo z rakiet po to by móc w koszarach ugotować posiłek! Bardzo przypomina to sytuację armii rosyjskiej, której pancerne eszelony w 2022 stawały w miejscu dlatego, że w magazynach brakowało paliwa. Gdzie się ono podziało? Zostało rozkradzione!

Rewelacje analityka potwierdził kilka dni temu wywiad USA, który w dokumencie cytowanym między innymi przez redakcję „Firstpost”, mieli wskazywać, iż rakiety dalekiego zasięgu Chin wypełnione są… wodą zamiast paliwem!

To właśnie ten ostatni incydent, który miał „spalić” propagandową pokazówkę Xi Jinpinga przyczynić miał się do czystek, które przechodzić ma armia Chin. Według Bloomberga przywódca Chin miał być obecny podczas testu rakiet balistycznych. Niestety dla Jinpinga żadna z rakiet nie mogła wystartować (były nawet problemy z otwarciem silosów) z powodu wody w zasobnikach pocisków. Pokaz siły okazał się pokazem kryzysu armii.

Armia Chin jednak nadal może być na Pacyfiku groźnym przeciwnikiem, jednak korupcja będzie balastem, który może ciągnąć wojska Pekinu w dół.

InfoSecurity24/ Gazeta.pl/ Defence24/ Kommiersant/ Firstpost/ Bloomberg/ as/

