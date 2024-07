PERN rozbuduje zdolności logistyczne

Do 2025 r. PERN rozbuduje swą bazę paliw w Nowej Wsi Wielkiej, co pozwoli m.in. dwukrotnie zwiększyć możliwość przyjęcia produktów ropopochodnych drogą kolejową i zaspokoi popyt na tego typu usługi. Inwestycję zrealizuje Colas Rail Polska.

Według PERN, w bazie paliw w Nowej Wsi Wielkiej planowana jest budowa 21 dwustronnych stanowisk umożliwiających jednoczesny rozładunek 30 cystern kolejowych, przy czym każde ze stanowisk będzie wyposażone w trzy przyłącza do odbioru różnych produktów naftowych, oleju napędowego, benzyny oraz oleju opałowego. Wybudowane zostaną również nowe odcinki torów o łącznej długości 3,5 km.

Informując we wtorek o rozbudowie infrastruktury kolejowej w bazie paliw w Nowej Wsi Wielkiej, PERN podkreślił, że jej efektem będzie stworzenie „najkorzystniejszego łańcucha logistycznego pod kątem szybkości, kosztów i wolumenów dla importu paliw” z hubu paliwowego, jakim jest baza produktowa spółki w Dębogórzu, a także transferu paliw z Rafinerii Gdańskiej w kierunku południowym.

Jak podał PERN, umowę na budowę masowego frontu kolejowego w bazie paliw w Nowej Wsi Wielkiej podpisano z Colas Rail Polska.

„Dzięki temu dwukrotnie zwiększona zostanie możliwość przyjęcia produktów ropopochodnych drogą kolejową, co pozwoli zaspokoić rosnący popyt klientów PERN na tego typu usługi” - zaznaczyła spółka w komunikacie.

Wskazała przy tym, że termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 2025 r.

PERN zapowiedział, że w przyszłości rozbudowana infrastruktura kolejowa bazy paliw w Nowej Wsi Wielkiej będzie mogła być także wykorzystywana do realizacji nowych usług, jak np. przyjęcia paliw HVO - Hydrogenated Vegetable Oil, czyli biopaliw będących alternatywą dla oleju napędowego stosowanego w silnikach diesla.

„Budowa masowego frontu kolejowego w bazie paliw PERN w Nowej Wsi Wielkiej stanowi jeden z ważnych elementów realizacji strategii spółki, która zakłada umocnienie się Grupy PERN na pozycji lidera logistyki surowcowo-paliwowej w Polsce” - podkreślił prezes PERN Daniel Świętochowski, cytowany w komunikacie. I dodał: „Chcemy aktywnie odpowiadać na wyzwania gospodarcze i geopolityczne m.in. poprzez budowę mocnych fundamentów do dywersyfikacji naszego biznesu. Odważnie patrzymy w przyszłość i już teraz tworzymy podwaliny pod nowe usługi, które będziemy świadczyć w perspektywie kolejnych lat”.

Kluczowe ogniwo w systemie zaopatrzenia w paliwo

PERN przypomniał, że jego baza paliw w Nowej Wsi Wielkiej jest największą bazą produktów ropopochodnych w kraju, pełniąc funkcję „kluczowego ogniwa dla systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne”. Spółka wskazała, że Colas Rail Polska, czyli firma, która zajmie się tam rozbudową infrastruktury kolejowej, to podmiot z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej realizacji tego typu projektów.

W latach 2020–2022 Colas Rail Polska zrealizowała kontrakt dla PERN, polegający na zwiększeniu możliwości załadunkowych na nalewni cystern kolejowych w bazie paliw w Dębogórzu, dzięki której dostarczane są paliwa do Polski drogą morską, a w lipcu tego roku zakończyła tam modernizację torów na bocznicy kolejowej.

PERN to strategiczna firma dla bezpieczeństwa energetycznego

PERN z siedzibą w Płocku to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech - Schwedt i Leuna oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie kraju surowca oraz paliw płynnych.

Spółka posiada na terenie kraju 19 baz paliw o łącznej pojemności ponad 2,6 mln m sześc. oraz cztery bazy ropy naftowej, których pojemność wynosi w sumie ponad 4,1 mln m sześc.

W kwietniu, publikując strategię do 2028 r., PERN podkreślił, że do tego czasu ma stać się liderem na polskim rynku logistyki surowcowo - produktowej, dywersyfikując przy tym działalność grupy kapitałowej w obszarach chemii płynnej i paliw lotniczych, a także „firmą wspierającą dekarbonizację i zieloną transformację”. Według PERN, w tym roku inwestycje rzeczowe mają tam wynieść prawie 450 mln zł, a nakłady na remonty około 90 mln zł.

Michał Budkiewicz (PAP), sek

