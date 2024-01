Dwa zagrożenia UE. "Są oszustwem wobec rolników"

Trwają negocjacje w Komisji Europejskiej jaki kształt ma przyjąć rozporządzenie dotyczące bezcłowego handlu między UE a Ukrainą oraz tworzone są kolejne regulacje dotyczące polityki klimatycznej, które wpłyną na sytuację polskich rolników.

Polityczka Konfederacji Anna Bryłka w Sejmie apeluje o wyłączenie Polski z zapowiadanego przez Komisję Europejską rozporządzenia ws. przedłużenia bezcłowego handlu między UE a Ukrainą do czerwca 2025 r.

Najnowsze propozycje, które przedstawił komisarz ds. handlu są bardzo niekorzystne dla unijnego rolnictwa. Mają się tam znaleźć limity, które mają być wyliczane zgodnie z bardzo skomplikowanym algorytmem – co już samo w sobie jest podejrzane. A z drugiej strony rokiem referencyjnym dla wyliczenia tych limitów ma być rok 2023. Rok, w którym drastycznie wzrósł import artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy do UE” - zwróciła uwagę Bryłka

Oceniła, że „te propozycje są po prostu oszustwem wobec rolników”. „Bo pod pozorem wprowadzenia limitów Komisja Europejska po prostu chce w handlu z Ukrainą utrzymać obecny status quo. Czyli status quo, który obowiązuje od czerwca 2022 roku” - powiedziała.

Dodała, że kolejny powód protestów rolników to „polityka klimatyczna UE, która wchodzi w życie z nowymi regulacjami”.

Które zamiast zwiększać produkcję rolną po prostu ją ograniczają. W konsekwencji prowadzi to do utraty bezpieczeństwa żywnościowego przez Polskę. Np. wchodzą w życie przepisy mówiące o ugorowaniu 4 proc. gruntów rolnych, a docelowo 10 proc. Proszę mi pokazać branżę, która ma zaprzestać 10 proc. swojej produkcji. Proszę mi pokazać pracownika, który odda 10 proc. swojej wypłaty z powodów ideologicznych. W tym kierunku to wszystko zmierza - podkreśliła przedstawicielka Konfederacji.