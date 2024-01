Rząd to ukrywa: idzie wielkie zaciskanie pasa!

Wszystko wskazuje na to, że Polaków latem czeka zimny prysznic: podwyżki cen energii i ciepła oraz rezygnacje z niektórych programów socjalnych. To już jest pewnik – mówi senator Grzegorz Bierecki w rozmowie z telewizją wPolsce.pl.

Senator Grzegorz Bierecki w rozmowie z Aleksandrą Jakubowską zauważył, że na wiosnę czekają nas wybory samorządowe i europarlamentarne, a po nich rząd będzie mógł już przestać udawać, że troszczy się o Polaków. Jeszcze w czerwcu lub lipcu, przed wakacyjną przerwą sejmową czeka nas nowelizacja budżetu, a wraz nią cięcia budżetowych wydatków i zaciskanie pasa Polaków.

Pytaliśmy o to na komisjach i zapowiedziano nam to wprost. Tarcza antyinflacyjna i solidarnościowa przestaną działać wraz z końcem czerwca. Oznacza to, że w drugiej połowie roku polskie gospodarstwa domowe będą miały wyższe wydatki z tytułu ogrzewania i energii, a Polacy więcej zapłacą w sklepach za jedzenie. To już jest pewnik w tym budżecie – ocenił Grzegorz Bierecki w rozmowie z Aleksandrą Jakubowską.