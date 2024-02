Wojskowi apelują: Tych pojazdów nie fotografuj!

Steadfast Defender 2024 mają być największymi manewrami NATO w dziejach sojuszu. Polska ma w nich odgrywać kluczową rolę.

100 tys. żołnierzy z 32 państw będzie szkolić się już 12 lutego. Polska, Niemcy i kraje bałtyckie mają być areną największych od wielu lat manewrów NATO odbywających się pod kryptonimem Steadfast Defender 2024, zaś scenariusz zakłada błyskawiczną reakcję na agresje Rosji przeciwko jednemu z jej krajów sąsiedzkich. Wielkie ćwiczenia mają zakończyć się pod koniec maja 2024 roku.

Pokaz sił i pojazdów NATO / autor: fot. Fratria

Jednak nie tylko wojskowi będą trenować - także cywile mają swoją rolę do odegrania!

Jak wskazuje Sztab Generalny Wojska Polskiego:

Jak wskazuje były dowódca GROM generał Roman Polko cywile jednak też mają poważną rolę do odegrania!

Jak wskazał nasz najsłynniejszy „specjals” kluczowe jest zachowanie rezerwy względem rosyjskiej dezinformacji i propagandy.

Siła moralna ma się do siły fizycznej jak 3:1. Nie przegrywajmy wojny o morale w sieci. Jesteśmy silniejsi niż nam się wydaje, a Rosja zdecydowanie słabsza niż usiłują to pokazać kremlowskie trolle. Nie powielajmy tej propagandy.” - wskazał generał, dodając: „Kwestie bezpieczeństwa powinny być poza sporem politycznym. Na to liczy Rosja i umiejętnie potrafi to rozgrywać.