Wypadek na poligonie. Zginął żołnierz!

Nie żyje jeden z żołnierzy, uczestników wypadku, do którego doszło na poligonie w Drawsku Pomorskim - poinformował we wtorek PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak. We wtorek podczas programowych ćwiczeń pojazd gąsienicowy najechał na dwóch żołnierzy.

„Potwierdzam, że doszło do zdarzenia, w którym śmierć poniósł jeden z żołnierzy. Drugi jest w stanie ciężkim. Na miejscu jest Żandarmeria Wojskowa i prokurator, przeprowadzane są czynności procesowe. Prokuratura i żandarmeria będą ustalać, dlaczego doszło do tego tragicznego w skutkach zdarzenia” - powiedział PAP prok. Wawrzyniak.

Co się zdarzyło?

O wypadku poinformował PAP rzecznik 1. Warszawskiej Brygady Pancernej kpt. Jacek Piotrowski. Powiedział, że do wypadku doszło na poligonie w Drawsku Pomorskim (woj. zachodniopomorskie), gdzie trwają programowe ćwiczenia brygady. Podczas ćwiczeń pojazd gąsienicowy najechał na dwóch żołnierzy na pasie taktycznym.

To nie były ćwiczenia Dragon-24

Kpt. Piotrowski zaznaczył, że ćwiczenie w Drawsku Pomorskim nie było częścią trwających obecnie manewrów Dragon-24 zorganizowanych w ramach dużego ćwiczenia NATO Steadfast Defender-2024.

Do wypadku doszło, gdy pojazd wojskowy wjechał w dwóch żołnierzy.

Wypadek w Drawsku

Major Tomasz Zygmunt z Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie przekazał PAP, że do wypadku doszło około godz. 8.50 na terenie Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko. Na miejsce przybyły dwa śmigłowe LPR – jeden z Gorzowa, drugi ze Szczecina.

Obaj poszkodowani to polscy żołnierze. Na miejscu są realizowane czynności procesowe pod nadzorem prokuratora

PAP/ as/

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dodatek do emerytury. Ponad 500 zł za psa

Rozbrajająca szczerość posłanki w sprawie cen prądu

Ochrona klimatu. Polska nie spełni oczekiwań Brukseli

Te buty nosiła cała Polska