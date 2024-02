Niemcy obalą wiatraki, by zbudować kopalnię węgla

Na co liczą niemieccy Zieloni i Socjaldemokraci, odrzucając kompromis i akceptację dla francuskiego atomu? Wygląda na to, że na narzucenie całej Europie swojego energetycznego modelu. Nie chcą bowiem dopuścić, by w Europie występowały dwa różne modele energetyki, a tylko jeden, ich zdaniem słuszny