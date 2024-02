Chiny będą mieć więcej, jeszcze więcej węgla

W 2023 roku chińskie władze wydały zezwolenie na budowę elektrowni węglowych o łącznej mocy 114 GW, tj. 10 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z raportu opublikowanego w czwartek przez think tank GEM i organizację CREA. Autorzy ocenili, że Pekin może nie zrealizować założeń klimatycznych.

Tempo wydawania pozwoleń, rozpoczynania budów i oddawania do użytku jeszcze bardziej przyspieszyło w porównaniu z szalonym tempem osiągniętym w 2022 roku – napisano w raporcie wydanym przez amerykański think tank Global Energy Monitor (GEM) oraz helsińskie Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA).

Na przestrzeni 12 miesięcy dano zielone światło na budowę elektrowni o łącznej mocy 114 GW, w porównaniu do 104 GW w 2022 roku. W tym samym czasie rozpoczęto realizację projektów mogących wytworzyć 70 GW z węgla. Z kolei do użytku oddano zakłady wytwarzające 47 GW, w porównaniu z 28 GW w 2022 roku.

Deklaracje swoją drogą, działania swoją drogą

Jak zauważa agencja Reutera, w ciągu dwóch lat wydano pozwolenia na budowę elektrowni, które zaopatrzyłyby w energię całą Brazylię.

To, co sprawia, że ponowny wzrost inwestycji w elektrownie węglowe jest niezwykły, to fakt, że stoi on w sprzeczności z obietnicą polityczną, którą osobiście ogłosił przywódca Xi Jinping – zaznaczają autorzy. W 2020 r. ogłosił on politykę „dążenia do osiągnięcia szczytowego poziomu emisji CO2 przed 2030 r. i osiągnięcia neutralności węglowej przed 2060 r.”.

Miało się to odbyć przez „ścisłe ograniczenie” wzrostu zużycia węgla, zmniejszenie konsumpcji energii i emisji CO2 (ChRL jest jego największym emitentem na świecie) czy zwiększenie udziału niekopalnych źródeł energii do 20 proc.

Niestety po 2023 r. wszystkie te cele są bardzo odległe” – oceniają autorzy raportu, a by to zmienić wymagane są „drastyczne działania” – podkreślili.

W raporcie zwrócono uwagę, że całkowita moc uzyskiwana z różnych źródeł obecnie przekracza szczytowe zapotrzebowanie nawet o 40 proc., ale nieefektywna infrastruktura nie jest w stanie dostarczyć prądu tam, gdzie jest on potrzebny. To z kolei co prowadzi do miejscowych niedoborów energii. Aby im zaradzić, administracja wydaje zezwolenia na budowę nowych elektrowni węglowych.

pap, jb