Podatek Belki. Zmiany tuż-tuż

W lutym, czyli do przyszłego czwartku, Ministerstwo Finansów ogłosi wstępną koncepcję modyfikacji tzw. podatku Belki. Ministerstwo Finansów pracuje też nad projektem kasowego PIT, niedługo powinien on zostać wpisany do wykazu prac rządu - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

„Trwają prace nad podatkiem Belki, nad jego modyfikacją, nie zniesieniem, modyfikacją. Jeszcze w tym miesiącu minister finansów ogłosi wstępną koncepcję” - powiedział Neneman, podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw przedsiębiorczości.

W styczniu minister finansów Andrzej Domański informował, że podatek od zysków kapitałowych będzie ograniczony.

Projekt kasowego PIT niedługo na forum rządu

„PIT kasowy, jedna z zapowiedzi, jest już na takim etapie, że przepisy są napisane, niedługo będzie wpis do prac rządu, państwo zobaczą ten projekt, będziemy mogli o nim dyskutować” - powiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman, podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw przedsiębiorczości.

„Oczywiście wszystkie rzeczy, o których mówimy, będą wchodziły w przyszłym roku, bo w czasie roku podatkowego nie zmieniamy zasad, dla zasady” - dodał.

PAP, sek

