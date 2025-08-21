Takie rzeczy tylko za Tuska – rynek pracy w zamrażarce!

GUS sygnalizuje, że w polskich firmach etatów ubyło po raz pierwszy od 2012 roku. „Rynek pracy zdecydowanie wchodzi w fazę wychładzania” - ocenił w komentarzu do danych GUS główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2025 r. wyniosło 8.905,63 zł, co oznacza wzrost 7,6 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,9 proc. rdr - przekazał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

Zatrudnienie w sekt. przedsiębiorstw obniżyło się o 0,9% r/r, mocniej od oczekiwań (kons. i PKOe: -0,8% r/r). W ujęciu m/m liczba etatów spadła po raz pierwszy od 2012, o blisko 4 tys. Popyt na pracę pozostaje w zamrożeniu – wskazali w komentarzu do danych GUS analitycy PKO BP.

„To już tradycja, że spada zatrudnienie w przedsiębiorstwach. (…) Rynek pracy zdecydowanie wchodzi w fazę wychładzania” - ocenił główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Jak stwierdził, rosnąca stopa bezrobocia wśród młodych oraz - jak wynika z danych Eurostatu – kurczące się zatrudnienie i coraz mniejsza liczba zgłaszanych ofert pracy powodują, że rynek pracy powoli traci odporność, jaką uzyskał zaraz po pandemii. Zdaniem Zielonki, pracodawcy zaczęli reagować na rosnące koszty pracy, szczególnie w handlu, gdzie wystąpiła największa redukcja zatrudnienia (-2,5 proc. rdr). Jak wskazał, ta branża jest rozdrobniona, a jednocześnie mało odporna na rosnące koszty przy mniejszym niż zakładano popycie konsumpcyjnym.

Ekonomista Konfederacji Lewiatan zaznaczył jednak, że większość firm nadal nie podejmuje „nadzwyczajnych działań redukujących zatrudnienie”, a - jak ocenił - strategią przedsiębiorców jest prawdopodobnie brak przedłużania wygasających umów czasowych lub nie zatrudnianie nowych osób na wolne stanowiska.

Dodał, że kolejnym potwierdzeniem, że rynek pracy wchodzi w fazę hibernacji jest mniejsza skłonność firm do podwyżek w lipcu. Wynagrodzenia w lipcu, po raz trzeci w tym roku miały dynamikę wzrostu poniżej 8 proc. rok do roku.

