Kawa dobra nie tylko dla serca. Pomaga też przy koronawirusie

O tym, że kawa wykazuje wiele właściwości prozdrowotnych nie trzeba nikogo przekonywać. Dodaje energii, wspiera zdrowie serca, układu odpornościowego i krążenia, zwalcza infekcje czy wolne rodniki. Jednak ostatnio za sprawą ciekawych badań naukowców wykazano jeszcze jedną, w ostatnim czasie szczególnie ważną właściwość. Chodzi o zwalczanie koronawirusa.

Blokada dostępu

Tajwańscy naukowcy postanowili sprawdzić, jak kawa wpływa na przenikanie wirusa SARS-CoV-2 do organizmu. Wszystko to dzięki bioaktywnym związkom zawartym w kawie – polifenolom. Są to substancje zwalczające aktywność enzymów odpowiedzialnych za dostawanie się wirusa do komórek, co w rezultacie zapobiega infekcjom.

Ale jak jest z kawą? Wymienione właściwości wykazuje zarówno kawa kofeinowa oraz bezkofeinowa. W badaniach nie wykazano między nimi znacznych statystycznie różnic. Podobnie jest z wszelkimi dodatkami do kawy – mlekiem, śmietanką czy cukrem. Żaden z tych składników ani nie zwiększa, ani nie zmniejsza działania antywirusowego kawy. Ważna jest jednak dawka oraz częstotliwość z jaką po nią sięgamy. Bardzo dużą skuteczność, sięgającą nawet 97 procent, wykazują już stosunkowo niewielkie dawki kawy, w ilości 1-2 filiżanek dziennie. Lepiej jest ja także pić regularnie, codziennie.

Jak inaczej chronić się przed koronawirusem?

Przede wszystkim ważna jest samokontrola. Jeżeli tylko danego dnia poczujemy się gorzej, warto sprawdzić potencjalne objawy tego wirusa i zostać w domu, aby nie w ten sposób nie narażać innych. Natomiast, gdy już konieczne jest wyjście z domu, mimo choroby nie zapominajmy o maseczkach. Istotne są także warunki higieny. Pomieszczenia należy regularnie wietrzyć, dezynfekować ręce, unikać dużych skupisk ludzkich, szczególnie w ciasnych, zamkniętych i ogrzewanych pomieszczeniach.

Nie zapominajmy także o szczepieniach oraz prawidłowej diagnostyce. Od 6 grudnia na polskim rynku farmaceutycznym pojawiła się nowa szczepionka przeciwko COVID-19, dostosowana do wariantu Kraken. Jest bezpłatna i dostępna dla każdego zainteresowanego.

Źródło: https://cellandbioscience.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13578-023-01154-9

Filip Siódmiak