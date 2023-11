Nowy trend w piciu kawy – co to kawa oleato

Kawę najczęściej pijamy zwykłą, czarną, z dodatkiem mleka, cukru lub śmietanki. Ostatnio jednak coraz głośniej zaczęło mówić się o tak zwanej kawie oleato. Co to takiego, czy jest zdrowa i czy warto ją pić?

Kawa wiele ma imion

Obecnie kawa z kakao, cynamonem, kardamonem czy innymi przyprawami już raczej nikogo nie dziwi. Ale co, gdyby tak do kawy czarnej dodać oliwę z oliwek? Tak, oliwę z oliwek. Oleato, czyli kawa z dodatkiem tego oleju roślinnego to napój popularny w krajach azjatyckich. Uważa się ją za zdrowszy zamiennik „kawy kuloodpornej”, czyli tej z dodatkiem masła. Zwolennicy kawy oleato twierdzą, że oliwa z oliwek doskonale komponuje się z kawą i pysznie smakuje.

Tak przygotowany napój ma w sobie mniej goryczki i kwasowości. Ale czy jest on na pewno zdrowy? Otóż zdania specjalistów są podzielone. To prawda, że z uwagi na dodatek tłuszczu, oleato zapewnia na dłużej poczucie sytości i zapobiega podjadaniu pomiędzy posiłkami, a to wpływa na nieprzybieranie na wadze. Jak zauważa kardiochirurg Steven Gundry – może ona też wpłynąć korzystnie na pracę układu sercowo-naczyniowego. Bowiem zarówno kawa, jak i oliwa z oliwek zawierają duże ilości polifenoli obniżających ciśnienie krwi, wzmacniających ściany naczyń krwionośnych oraz zwalczających stany zapalne. Ponadto działają antyoksydacyjnie – to znaczy zwalczają szkodliwą działalność wolnych rodników oraz stresu oksydacyjnego. Pomagają również minimalizować ryzyko zachorowania na różnego rodzaju nowotwory.

Ale mamy też drugą stronę medalu. Dietetyczka Kara Burnstine zwraca uwagę na dużą kaloryczność kawy z dodatkiem oliwy z oliwek i nie zaleca włączania tego typu napojów do codziennej diety. Gdzie zatem leży prawda? I jedni i drudzy mają rację, więc najlepszym możliwym rozwiązaniem jest znalezienie „złotego środka”.

Zachowajmy więc zdrowy umiar oraz rozsądek. Najlepiej, aby nie przekraczać jednej oleato dziennie. Nie powinniśmy także dodawać do niej innych dodatków, takich jak mleko, śmietanka czy cukier lub syropów smakowych, ani nie dolewać zbyt dużo oliwy. Warto też zadbać o wysoką jakość tłuszczu w kawie i wybierać produkt z pierwszego tłoczenia.

Przeciwwskazania

Ten z pozoru zdrowo brzmiący napój nie jest jednak wskazany dla każdego. Unikać go powinny osoby zmagające się z dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego, przewlekłymi chorobami serca, nadciśnieniem tętniczym czy cukrzycą. W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepiej skonsultować się z lekarzem i spytać o wprowadzenie kawy oleato do swojego jadłospisu.

Źródło: https://fortune.com/well/2023/03/28/starbucks-olive-oil-coffee-health-benefits/ Filip Siódmiak