W latach 2021-2027 Ukraina otrzyma 50 mld euro

Parlament Europejski zatwierdził we wtorek w Strasburgu długoterminową pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro i związaną z nią rewizję budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

27 przywódców zgodziło się 1 lutego na szczycie UE w Brukseli na pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro w ramach budżetu UE. Decyzja polityczna wymagała jednak przekształcenia jej w porozumienie prawne. Na początku lutego w tej sprawie toczyły się rozmowy między negocjatorami Rady (państw członkowskich) i Parlamentu Europejskiej.

Ostatecznie 6 lutego udało się zawrzeć porozumienie, które we wtorek poparł w głosowaniu plenarnym PE. Zakłada ono utworzenie specjalnego funduszu na rzecz Ukrainy na lata 2024-2027 w ramach budżetu UE. Europosłowie zgodzili się na to stosunkiem głosów 536 do 40, przy 39 głosach wstrzymujących się. Na liczący 50 mld euro fundusz składają się 33 miliardy euro w postaci pożyczek i 17 miliardów euro w postaci dotacji.

Parlament zatwierdził także we wtorek aktualizację unijnego budżetu na lata 2021-2027 stosunkiem głosów 499 do 67 (31 posłów wstrzymało się od głosu). Przewidziano w nim więcej środków m.in. na kwestie związane z migracją, politykę sąsiedztwa i obronność.

Zgodnie z postulatami Parlamentu wprowadzono mechanizm mający rozwiązać problem rosnących kosztów spłaty Funduszu Odbudowy (NextGenerationEU) w związku z coraz wyższymi stopami procentowymi.

Innym ważnym elementem przeglądu budżetu jest stworzenie platformy na rzecz technologii strategicznych dla Europy, tzw. STEP. Za jej utworzeniem zagłosowało 517 posłów (59 było przeciw, a 51 wstrzymało się od głosu). STEP ma wzmocnić pozycję Europy w najważniejszych dziedzinach technologii. To na przykład technologie neutralne emisyjnie, a także technologie cyfrowe i biotechnologie.

pap, jb