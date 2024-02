Siekierski: rolnicy mają akceptować Zielony Ład

Po zmianach i wycofaniu się Komisji Europejskiej z obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów Zielony Ład jest do zaakceptowania przez rolników - mówił w środę w Studiu PAP minister rolnictwa Czesław Siekierski.

„Zostawiliśmy ten Ład, po tych naszych uwagach i postulatach, które zostały w większości przyjęte w Komisji Europejskiej w bardzo szczątkowej formie (…) Ta forma jest ograniczona” - powiedział minister.

Ugorowanie kością niezgody?

„Mój wniosek na unijnej Radzie Ministrów po raz kolejny dotyczył by odejść w tym roku od ugorowania jako obowiązującego systemu, a w przyszłości można by to wprowadzić jako ekoschematy, taką dobrowolność dla rolników którzy chcą i za to mieliby płacone” - zaznaczył Siekierski.

„Jeżeli KE cofnęłaby ten obowiązek ugorowania, to w mojej ocenie rolnicy Zielony Ład zaakceptują” - podkreślił.

Zauważył, że rolnicy wiele zasad Zielonego Ładu stosują i stosowali od dawna.

Zielony Ład albo śmierć?

-

Odejście od Zielonego Ładu jest jednym z postulatów rolników podczas odbywających się od kilku tygodni protestów w Polsce, ale także w innych krajach UE.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nowa linia kolejowa połączy Ukrainę z Unią

Zaatakowali NBP, a się ośmieszyli

Ci turyści znów odwiedzają Polskę. Potężny wzrost

Najlepszy zawód świata: 29 mln etatów do wzięcia

Europejski Zielony Ład wprowadza szereg wytycznych dotyczących m.in. rolnictwa umożliwiających osiągnięcie w Europie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chodzi o wprowadzenie bardziej ekologicznej i mniej emisyjnej produkcji poprzez stosowanie odłogowania gruntów, redukcji użycia nawozów i środków ochrony roślin o połowę, obowiązkowe przeznaczenie 25 procent areału ziemi pod uprawy ekologiczne.

PAP/ as/