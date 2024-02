Rolnicy jedno, Donald Tusk drugie

Nie ma porozumienia po spotkaniu premiera Donalda Tuska z organizacjami rolniczymi w Warszawie - poinformowali przedstawiciele protestujących rolników. Zadeklarowali, że protesty będą trwały.

Rolnicy chcą uszczelnienia granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza Unii i mocno sprzeciwiają się Zielonemu Ładowi wymyślonemu przez KE.

Są deklaracje pana premiera, że musi podjąć pewne kroki w sprawie zamknięcia granicy i Zielonego Ładu. Wytłumaczył szczegółowo konsekwencje zamknięcia granicy i Zielonego Ładu. To była bardzo konstruktywna rozmowa i duże światło w tunelu, żeby zażegnać to co się dzieje - relacjonował jeden z przedstawicieli rolników, Andrzej Sobociński.