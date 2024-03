Sklepy otwarte w niedziele? Deklaracja pani minister

– Na ten moment nie prowadzimy w ministerstwie żadnych prac nad projektem ograniczającym zakaz handlu w niedziele – zapewniła minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

W ten sposób szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skomentowała słowa Ryszarda Petru z koalicyjnej Polski 2050, który w radiu RMF FM stwierdził, że w jej resorcie powinien powstać projekt dotyczący uwolnienia handlu w niedzielę, na przykład poprzez wprowadzenie dwóch niedzieli handlowych w miesiącu.

„Na ten moment nie prowadzimy żadnych prac nad projektem ograniczającym zakaz handlu w niedziele w ministerstwie. Oczywiście bacznie obserwujemy głosy strony społecznej” – powiedziała Dziemianowicz-Bąk w Polsat News.

Zaznaczyła, że nie chodzi o to, by ministerstwa pisały i zgłaszały projekty, które „urodzą się w głowie jednego czy drugiego posła”.

Jej zdaniem Polacy przyzwyczaili się do tego, że handlu w niedziele nie ma w takiej skali, w jakiej był wcześniej.

Co zrobi nowy rząd? Polacy już wiedzą!

Tłumaczyła, że w handlu pracują przede wszystkim kobiety.

„Ponad 60 proc. pracowników handlu to pracownice, to często matki, to osoby, które chciałyby spędzić dzień wolny, weekend ze swoją rodziną, ze sowimi dziećmi” – mówiła.