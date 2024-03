Tiry czekają 9 dni na przejazd. Około 500 pojazdów

Około dziewięć dni oczekują kierowcy tirów na wyjazd z Polski przez przejście graniczne w Dorohusku - podała Izba Administracji Skarbowej w Lublinie. Przed wszystkimi drogowymi przejściami z Ukrainą w regionie trwają protesty rolników.

Z danych lubelskiej Izby Administracji Skarbowej wynika, że w sobotę rano na wyjazd z Polski przez przejście graniczne w Hrebennem w stugodzinnej kolejce oczekiwało ok. 500 pojazdów ciężarowych. W kolejce do przejścia w Dorohusku stało ok. 600 tirów, a szacunkowy czas oczekiwania przy bieżącym tempie odpraw wynosił 218 godzin, czyli dziewięć dni.

Jak poinformowała IAS, na przejściach z Ukrainą, gdzie odprawiane są ciężarówki do 7,5 tony, kolejki do granicy są mniejsze. W Dołhobyczowie w 60-godzinnej kolejce stoi ok. 240, a w Zosinie w 10-godzinnej kolejce czeka ok. 100 pojazdów.

Na wszystkich przejściach drogowych z Ukrainą w woj. lubelskim trwają protesty rolników, którzy sprzeciwiają się wprowadzaniu unijnego Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy.

pap, jb