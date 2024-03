Jesteśmy na "TAK" dla inwestycji, "TAK" dla Polski

To, co dla Polski było bardzo dobre, właśnie zostało zlikwidowane. „My powinnyśmy być na TAK,” powiedział Jarosław Kaczyński podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Dodając, że musimy być na „TAK” dla inwestycji, „TAK” dla rozbudowy wszystkiego, co zostało podjęte, „TAK” dla innowacji i „TAK” dla rozwoju Polski. A to tym niewiele słychać, a w zasadzie nic nie słychać

W sobotę rozpoczęła się konwencja samorządowa Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie.

Polska pod naszymi rządami podążała prostą drogą ku dobru. Dzisiaj o tym się nie mówi, można powiedzieć, że skręciliśmy w jakimś zaułku. Nie bardzo widać wyjście z tej sytuacji - powiedział lider PiS

Zalarmował, że koniecznie trzeba to przerwać. Dlatego dzisiaj, z Warszawy, musimy głośno powiedzieć: „Jesteśmy na TAK”.

Jesteśmy na tak dla rozwoju, dla budowania, dla wszystkiego co tworzy naszą dobrą przyszłość, dla inwestycji, tych małych lokalnych i dla tych wielkich, jak np. dla CPK, dla elektrowni atomowych, dla wielkiej chemii, dla regulacji Odry, dla regulacji portów - dodał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

To było 8 lat postępu

Nasze słowa są wiarygodne. Nasze „TAK” dla postępu, dla dogonienia Zachodu. To „TAK” musi być bardzo mocne, zawsze, w każdej chwili, w każdych okolicznościach. „Nie” prowadzi do nikąd.

Podkreślił, że partia Prawo i Sprawiedliwość odrzuca niechęć do swojej ojczyzny. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Druga tura bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaplanowana jest na 21 kwietnia.

