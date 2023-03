Oto co przyczyniło się do spadku inflacji

Do danych GUS o zmniejszeniu się w marcu inflacji o 2,2 proc. odniósł się w rozmowie z portalem wPolityce.pl ekonomista prof. Zbigniew Krysiak. Wykładowca stołecznej SGH jako najważniejsze przyczyny inflacyjnej redukcji wymienia m.in. dobre zarządzanie w PKN Orlen i polityce energetycznej rządu, własną walutę i działania Rady Polityki Pieniężnej oraz zmniejszenie presji płacowej na pracodawcach.

GUS podał najnowsze dane o inflacji w Polsce. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r. wzrosły rdr o 16,2 proc., czyli spadły w porównaniu z cenami w lutym o 2,2 pkt. proc. Co na to wpłynęło? Prof. Zbigniew Krysiak zwraca uwagę na zespół różnych czynników.

Drugą ważną sprawą jest zmniejszenia presji płacowej na pracodawców, związanej z tym, że pracownicy bardziej szanują pracę. Inaczej przedsiębiorcy, gdyby te żądania były za wysokie, musieliby ich zwalniać. Mamy też dobrze funkcjonującą, zdywersyfikowaną gospodarkę, która w obecnym momencie charakteryzuje się malejącym wzrostem kosztów produkcji. To z kolei przekłada się na zmniejszenie cen — dodał.

Wśród czynników redukujących w Polsce inflację prof. Krysiak wymienia także – być może jako kwestię kluczową - oddziaływanie wcześniejszych działań Rady Polityki Pieniężnej, prowadzącymi do zahamowania popytu na kredyt.

Z jednej strony nie jest to korzystne, ponieważ jest mniej finansowania w gospodarce. Z drugiej jednak strony ten popyt na kredyt był nadmierny, co powodowało dużą podaż pieniądza, a w konsekwencji nierównowagę do popytowo-podażową gdy chodzi o produkty i usługi — tłumaczy prof. Krysiak. Do listy czynników zmniejszających wlicza także zmniejszenie się kosztów produktów importowanych z krajów, w których także inflacja spadła, które to produkty są wkładem do polskiej produkcji.