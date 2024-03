Maria Skłodowska-Curie na francuskich monetach

Profil Marii Skłodowskiej-Curie znajdzie się na nowych francuskich monetach. Jej twarz pojawi się na monecie pięćdziesięciocentowej.

Oprócz niej zostaną uhonorowane Simone Veil oraz Josephine Baker. Ich twarze znajdą się na monetach dziesięcio-, dwudziestocentowych - przekazał dyrektor francuskiej mennicy Marc Schwartz. Monety z ich profilami wejdą do obiegu w połowie roku.

Te trzy kobiety są symbolem wierności wartościom Republiki i źródłem codziennych inspiracji – powiedział Schwartz.

Ocalała z Holokaustu Simone Veil, z wykształcenia prawniczka, była politykiem, przez wiele lat stała na czele ministerstwa zdrowia. To jedna z osób, które przyczyniły się do liberalizacji dostępu do aborcji i środków antykoncepcyjnych we Francji. Zmarła w 2017 roku.

Josephine Baker, która znajdzie się na monecie dwudziestocentowej, przyjechała do Francji z USA. Była Afroamerykanką, tancerką, feministką, działaczką na rzecz praw obywatelskich, a podczas II wojny światowej również agentką francuskiego ruchu oporu.

Na monecie pięćdziesięciu centów pojawi się Maria Skłodowska-Curie. Związana z Francją od czasu studiów studenckich zajmowała się fizyką i chemią, prowadziła pionierskie badania nad radioaktywnością. W 1903 roku wraz mężem Piotrem Curie i fizykiem Henrim Becquerelem została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. W 1911 r. odkrycie pierwiastków radu i polonu przyniosło jej drugą Nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii.

Wszystkie trzy kobiety, wybrane przez mennicę, pochowane są w Panteonie wśród innych francuskich bohaterów narodowych.

