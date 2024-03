Energetyka ma problem, który nazywa się SF6

Branża energetyczna ma dwa lata na ograniczenie użycia gazów fluorowanych w tym m.in. SF6, który wykorzystywany jest jako izolator - wskazała firma Eaton. Od stycznia 2026 r. nie będzie można używać SF6 we wszystkich nowych rozdzielnicach średniego napięcia.

W poniedziałek 11 marca weszło w życie rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące zakazu stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych m.in. gazu SF6.

W publikacji Eaton zwrócono uwagę, że w Polsce sektor energetyczny stosuje rozwiązania wykorzystujące ten typ gazu. Eksperci Eaton wskazują, że kluczowe w odchodzeniu od stosowania SF6 będzie dopracowanie wytycznych związanych z utylizacją rozdzielnic.

Sześciofluorek siarki (SF6) to syntetyczny i niezwykle silny gaz cieplarniany. Kilogram tego gazu odpowiada emisji ponad 25 tys. kg CO2. SF6 stosowany jest najczęściej jako izolator w rozdzielnicach, a w każdej z nich w czasie ich eksploatacji, czyli przez 40-50 lat, zużywa się do 2,5 kg tego gazu.

„W Polsce, poza pewnymi wyjątkami, SF6 był dotąd głównym środkiem izolacyjnym i łączeniowym, jeżeli chodzi o średnie napięcie. Wynika to przede wszystkim z dużej dostępności, akceptowalnych cen oraz małych gabarytów urządzeń, które wykorzystują gaz fluorowany. Branża elektryczna przyzwyczaiła się do tych rozwiązań – dotyczy to zarówno producentów, projektantów, jak i użytkowników. Początkowy etap budowania świadomości na temat szkodliwości gazu SF6 i jego negatywnego wpływu na środowisko był trudny. Teraz sytuacja się zmienia, widać rosnący poziom zrozumienia problemu i coraz większe zainteresowanie rozwiązaniami ekologicznymi” - wskazał Mariusz Hudyga z firmy Eaton.