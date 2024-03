Dofinansowanie 70 proc. opłaconej składki - 15 marca upływa termin

15 marca mija termin składania wniosków o zwrot części kosztów ubezpieczenia zwierząt. Mogą się o nie ubiegać rolnicy, którzy ubezpieczyli drób, bydło lub świnie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą - przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dofinansowanie odbywa się w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

Wnioski

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można składać w placówkach, nadawać rejestrowaną przesyłką pocztową lub drogą internetową – na elektroniczną skrzynkę podawczą Agencji lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Dotychczas wpłynęło 226 wniosków - poinformowała Agencja w środowym komunikacie.

Ubiegający się o przyznanie wsparcia muszą posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, na terenie której prowadzona jest działalność rolnicza. Oprócz tego umowa ubezpieczenia lub polisa, która musi być dołączona do wniosku, powinny obejmować co najmniej: 1000 sztuk rzeźnych kurcząt, gęsi, indyków czy drobiu nieśnego, 14 sztuk świń lub 4 sztuki bydła.

Zwrot kosztów

Dofinansowanie ma formę 70-proc. dopłaty do opłaconej składki, pod warunkiem że z umowy lub polisy wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 proc. produkcji zwierząt. Okres objęty ubezpieczeniem nie może rozpoczynać się przed 1 kwietnia 2022 r., a starającemu się o dofinansowanie nie przyznano innych dopłat do ubezpieczenia.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Już jest jasne! Rząd Tuska podwyższa VAT na żywność

Czy Orlen radykalnie zmieni źródła dostaw ropy?

Wyłączenia prądu dla odbiorców są już nieuchronne

Domański: będzie kwota wolna od podatku Belki

pap, jb