Mocno rośnie siła nabywcza wynagrodzeń

Zarówno przemysł, jak i rynek pracy zanotowały bardzo dobre wyniki w lutym. Po skorygowaniu o inflację wzrost wynagrodzeń jest najsilniejszy od ponad dekady, a większość branż przemysłu notuje wzrost aktywności – zauważył w komentarzu do danych GUS Marcin Klucznik z PIE.

W środę GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 r. wyniosło 7.978,99 zł, co oznacza wzrost o 12,9 proc. w ujęciu rocznym. Z kolei zatrudnienie w tym sektorze w ujęciu rocznym spadło o 0,2 proc.

„Rynek pracy pozostał w lutym w bardzo dobrej kondycji. Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw poprawił się z 12,8 do 12,9 proc. r/r. Ze względu na szybki spadek inflacji siła nabywcza tych pensji jest obecnie ok. 10 proc. wyższa niż przed rokiem – to najlepszy wynik od ponad 10 lat. Podobnie rekordowa jest dynamika płacy minimalnej. Zatrudnienie nie zmieniło się istotnie – spadło o 0,1 proc. względem stycznia - napisał w komentarzu do danych GUS doradca w zespole makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Marcin Klucznik.