O 300 proc. wzrosły wartości kredytów. Dane BIK

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w lutym tego roku wzrosła w stosunku do lutego 2023 r. o 305,1 proc., do 9,09 mld zł - poinformowało w środę Biuro Informacji Kredytowej. W stosunku do stycznia tego roku wartość tych kredytów spadła o 11,5 proc.

Z danych BIK wynika ponadto, że w ujęciu liczbowym w lutym tego roku udzielono o 220,8 proc. kredytów mieszkaniowych więcej, a ich liczba wzrosła do 21,8 tys. Natomiast w stosunku do stycznia tego roku ich liczba spadła o 12,4 proc.

W lutym 2024 roku banki udzieliły 21,8 tys. kredytów mieszkaniowych na wartość 9,1 mld zł. Wpływ na tak wysoką sprzedaż ma wyższa zdolność kredytowa. Przyczynił się do niej głównie wzrost realny wynagrodzeń oraz wydłużanie średniego okresu kredytowania. To z kolei przełożyło się na wyższą wartość udzielanego kredytu. Średnia kwota kredytu mieszkaniowego wynosi obecnie już 417,69 tys. zł i jest o 26,3 proc. wyższa niż przed rokiem. Jednocześnie jest ona na historycznie rekordowym poziomie – powiedział cytowany w komunikacie główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski.

Jego zdaniem w lutowej akcji kredytowej nadal widać efekt uruchomienia kredytów z Programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” z puli wniosków złożonych w grudniu 2023 r. Według statystyk BIK, banki udzieliły w ramach tego programu 10,24 tys. kredytów, czyli 47 proc. wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych, na kwotę 4,39 mld zł, co stanowi 48 proc. łącznej kwoty wszystkich kredytów.

W lutym w relacji do stycznia br., wartość udzielonych hipotek spadła o ok. 1 mld zł. Brak nowych wniosków z tego programu widać już w liczbie osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy – w lutym br. było ich 26,66 tys. wobec 46,34 tys. w grudniu 2023 r. Ta sytuacja wpłynie zapewne na istotny spadek akcji kredytowej w kolejnych miesiącach - dodał Rogowski.

Zdaniem analityka, spadek akcji kredytowej wynikający z braku programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” może być częściowo skompensowany przez kredyty zaciągnięte przez te osoby, które w wyniku nadal rosnących cen nieruchomości przyspieszą decyzję o zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego, nie czekając na pojawienie się nowego rządowego programu. Dodatkowo mogą oni obawiać się kolejnego skokowego wzrostu cen nieruchomości w efekcie możliwego uruchomienia w drugiej połowie roku kolejnego programu stymulacyjnego.

BIK poinformowało ponadto, że w lutym 2024 r., w porównaniu do lutego 2023 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytowych ratalnych o 86,4 proc., gotówkowych o 14,7 proc., a kart kredytowych o 4,8 proc. Wzrosła również wartość udzielonych kredytów: ratalnych o 31,4 proc., gotówkowych o 27,9 proc.

pap, jb