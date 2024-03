Grupa InPost nawiązała współpracę z Mastercard i Visa w ramach nowej usługi InPost Pay.

„InPost Pay to nasza odpowiedź na rosnące potrzeby klientów e-commerce, którzy oczekują wygody, szybkości i bezpieczeństwa podczas dokonywania zakupów online. Współpraca z Mastercard to kolejny krok w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań dla sektora e-commerce. Dzięki temu partnerstwu podnosimy jakość obsługi płatności elektronicznych, umożliwiając wygodne zakupy za pomocą tzw. 1 kliknięcia” - powiedział Szymon Wałach, VP ds. digital i strategii InPost, cytowany w komunikacie spółki.

„Współpraca z Visa jest dla nas kolejnym krokiem w kierunku dostarczania kompleksowych i efektywnych rozwiązań dla naszych klientów. Wiemy, że różnorodne opcje płatności i szybkość dokonywania transakcji są kluczowe dla sukcesu dynamicznie rozwijającej się branży e-commerce. Dzięki połączeniu sił z Visa podnosimy jakość obsługi płatności elektronicznych - umożliwiając w ten sposób jeszcze wygodniejsze zakupy internetowe” - dodał Wałach.

InPost Pay to usługa, która łączy płatność i dostawę za pomocą jednego przycisku - dostępnego zarówno na karcie produktu, jak i w koszyku. Po dokonaniu jednorazowej rejestracji zyskuje się dostęp do szybszych zakupów. Wystarczy wybrać opcję „Utwórz koszyk z InPost Pay”, a następnie przejść do InPost Mobile, aby sfinalizować zakup. Aplikacja automatycznie zaproponuje preferowaną formę dostawy oraz metodę płatności, np. kartę czy portfel cyfrowy.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

