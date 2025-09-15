Miejsca w akademikach drożeją grubo ponad inflację

Trójmiejskie uczelnie przygotowują domu studenckie na nowy rok akademicki. Ceny akademików należących do Politechniki Gdańskiej wzrosły o ok. 8 proc. względem roku ubiegłego. Na największej uczelni - Uniwersytecie Gdańskim - o ok. 10 proc. Ceny w akademiku Akademii Muzycznej wzrosły o 18 i 23 proc.

Uniwersytet Gdański (UG) na przyszły rok akademicki przygotował dla swoich studentów 1326 miejsc w siedmiu domach studenckich.

UG – stawki wyżej o 10 proc.

„W związku z aktualnie obowiązującą sytuacją oraz wzrostem cen, opłaty za zamieszkanie w domach studenckich wzrosły o 10 proc. względem ubiegłego roku i kształtują się w granicach od 670 zł za pokój dwuosobowy do 900 zł za pokój jednoosobowy” - przekazała PAP rzeczniczka UG Magdalena Nieczuja-Goniszewska.

Dodała, że koszt miejsca w pokoju wieloosobowym oscyluje pomiędzy 670-820 zł, natomiast cena za miejsce w pokoju jednoosobowym wynosi od 720 zł do 900 zł.

W trakcie dotychczasowych III procesów rekrutacyjnych studenci złożyli 1529 wniosków o zakwaterowanie domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego.

Na Politechnice ceny wzrosły o 8 proc.

Politechnika Gdańska (PG) posiada 12 domów studenckich. Na przyszły rok przygotowano 2450 miejsc. Rzecznik uczelni Patryk Rosiński podał, że ceny miesięczne za wynoszą od 430 zł do 670 zł w zależności od standardu pokoju i wzrosły o ok. 8 proc. względem roku ubiegłego.

Gdański Uniwersytet Medyczny – wzrost o 7 proc.

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) posiada 4 akademiki. W tym roku jeden z nich DS2 jest w trakcie remontu generalnego i jest wyłączony z użytkowania. Rzeczniczka uczelni Małgorzata Kaliszewska przekazała, że w związku z remontem do dyspozycji studentów jest przygotowanych łącznie 780 miejsc.

Miesięczny czynsz za miejsce w pokoju trzyosobowym to 439 zł. W pokoju dwuosobowym od 658 zł do 679 zł, w pokoju jednoosobowym od 611 zł do 770 zł - przekazała i dodała, że widełki cenowe wynikają z różnic w standardzie wyposażenia pokoju.

Ceny w akademikach GUMedu wzrosły o średnio 7 proc. względem roku ubiegłego.

Kaliszewska dodała, że standardowe wyposażenie to tapczany, stolik, krzesła, nocne szafki, szafa ubraniowa, półki na książki, lustro i umywalka.

„Wybrane pokoje posiadają dodatkowo lodówkę i kuchenkę mikrofalową. Blok sanitarny i kuchnia znajdują się na korytarzu. Wybrane pokoje posiadają własną łazienkę” - podała.

Przekazała, że na każdym korytarzu dostępna jest też pralka automatyczna oraz miejsce na suszenie prania lub suszarka elektryczna.

Zaznaczyła, że sposób rozpatrywania podań oraz przyznanie miejsc w akademikach zależy od określonych czynników. Wskazała, że zazwyczaj w grupie uprzywilejowanej są: osoby mieszkające daleko od uczelni, studenci pochodzący z rodzin o słabej sytuacji finansowej, osoby, które mają trudną sytuację życiową (przyczyny losowe), a także osoby studiujące w trybie stacjonarnym i studenci, którzy zaczynają pierwszy rok studiów.

Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich GUMed opierają się na regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów, uwzględniając kolejno: dochód rodziny studenta, odległość od uczelni, trudną sytuację życiową oraz pochodzenie z rodziny o niepełnej strukturze - powiedziała.

Dodała, że wnioski składane są przez studentów po uprzednim zgromadzeniu wymaganych dokumentów, takich jak zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS.

Akademia Muzyczna w Gdańsku – podwyżka od 18 do 23 proc.

Akademia Muzyczna w Gdańsku dysponuje dwoma akademikami. Natomiast w tym roku akademickim został zamknięty akademik Ds1 „Cztery Pory Roku”. Oznacza to, że w tym roku uczelnia posiada 127 miejsc w akademiku DS2 „Sonata”.

Opłata miesięczna za pokój jednoosobowy wynosi 714 zł, za miejsce w pokoju 2-osobowym - 595 zł, natomiast opłata za pokój w pokoju 3-osobowy wynosi 489 zł. Wyższe są ceny dla studentów zagranicznych.

Przedstawicielka uczelni Ewa Dubiella przekazała, że ceny za zakwaterowanie wzrosły od ubiegłego roku: dla pokoju 1 i 3-osobowego - 18 proc., a dla pokoju 2-osobowego - 23 proc.

Uniwersytet Morski w Gdyni – wyżej o 8 proc.

Uniwersytet Morski w Gdyni dysponuje trzema akademikami, na studentów czeka łącznie 850 miejsc. - Uczelnia nie dysponuje pokojami jednoosobowymi, studenci płacą za miejsce w pokoju, obecnie cena wynosi 670 zł brutto - przekazała rzeczniczka uczelni Zuzanna Szwedek-Kwiecińska.

Dodała, że w ubiegłym roku cena za miejsce w pokoju wynosiła 620 zł brutto, w tym roku akademickim opłata wzrosła o 50 zł, co ma - jak stwierdziła - związek z ogólnym wzrostem cen.

W planach inwestycyjnych uczelni jest budowa kolejnego domu studenckiego.

