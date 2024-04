Rząd zasila TVP dużymi pieniędzmi

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek ministra finansów o przekazanie 600 mln zł z rezerwy celowej na rzecz mediów publicznych.

Komisja Finansów Publicznych zajmowała się w piątek wnioskiem ministra finansów o zmianę przeznaczenia 600 mln zł z rezerwy celowej budżetu na 2024 r. Chodzi o rezerwę celową na współfinansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej, a także na ogólne rozliczenia z UE. Komisja opowiedziała się za przeznaczeniem kwoty 600 mln zł na potrzeby mediów publicznych.

Gdzie się znalazły środki?

„W rezerwie zostały zaplanowane środki na uzupełnienie składki do UE. W połowie ub.r. były przymiarki do rewizji wieloletnich ram finansowych i wszystko wskazywało na to, że może pojawić się potrzeba uzupełnienia składki. Ale na początku lutego okazało się, że rewizja planów będzie mniejsza, dlatego została zidentyfikowana możliwość zmiany przeznaczenia 600 mln zł” – mówiła wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

Środki zostaną przekazane na dotację celową dla TVP w likwidacji, Polskiego Radia w likwidacji oraz regionalnych rozgłośni publicznych w likwidacji w celu - jak dodała wiceminister - „kontynuowania dofinansowania ustawowych zadań, związanych z realizacją misji publicznej”.

A co z onkologią?

Podczas obrad komisji poseł Henryk Kowalczyk (PiS) pytał, na jaki okres są przekazywane te środki oraz jak się to ma do procesu likwidacji mediów publicznych.

Poseł Janusz Kowalski (PiS) stwierdził, że „te pieniądze powinny iść na onkologię”.

Wstydu nie macie! - krytykował polityków KO Kowalski. Jeśli chcecie likwidować telewizję, to ją likwidujcie.

Marek Siudaj (PAP)/bz

