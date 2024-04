Banki zarobiły w lutym jeszcze więcej. Ile mają na czysto?

Polskie banki w lutym 2024 r. wykazały łączny zysk w wysokości 7,5 mld zł - wynika z miesięcznej informacji Komisji Nadzoru Finansowego. Wynik finansowy netto na koniec lutego 2024 r. wyniósł 7,4 mld zł i był o 19 proc. wyższy niż w lutym 2023 r.

Jak poinformowała także KNF, na koniec lutego 2024 r. łączna strata wykazana przez banki komercyjne wyniosła 1,0 mln zł, a aktywa tych banków stanowiły ok. 0,4 proc aktywów sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 7,5 mld zł.

Rosną portfele kredytowe

Według danych KNF, portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w lutym 2024 r. wzrósł o 2,6 mld zł do poziomu 459,9 mld zł. Z czego portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych w lutym wzrósł o 4,0 mld zł do 418,1 mld zł. Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec stycznia 2024 r. wynosił 90,9 proc.

Portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,2 proc. i o 45,1 proc. rok do roku - do poziomu 41,8 mld zł.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w lutym 2024 r. wzrósł w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,5 mld zł do poziomu 191,4 mld zł.

Portfel brutto kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w lutym 2024 r. zmniejszył się o 1,1 mld zł do 165,4 mld zł, portfel brutto kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych wzrósł o 1,0 mld zł do 158,3 mld zł.

Depozyty rosną

Wartość depozytów sektora niefinansowego w lutym wzrosła o 14,8 mld zł do 1819,2 mld zł . Ponad 70 proc. tego wolumenu stanowią depozyty gospodarstw domowych, których wartość wzrosła w lutym o 14,8 mld zł.

PAP, sek

