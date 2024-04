Złoty dalej tanieje: Zobacz wobec kogo traci

W czwartek po godz. 7.00 złoty nieznacznie tracił w stosunku do głównych walut. Rynek wyceniał euro na ponad 4,33 zł, dolara na 4,06 zł, a frank szwajcarski kosztował 4,46 zł.

W czwartek rano złoty osłabił się względem euro o 0,08 proc., za euro płacono ponad 4,33 zł. Polska waluta straciła względem dolara 0,03 proc., który kosztował 4,06 zł. Frank wyceniany był na 4,46 zł. Złoty stracił względem szwajcarskiej waluty 0,13 proc.

Złoty w środę po południu zyskał w stosunku do euro 0,4 proc., które kosztowało 4,35 zł. Polska waluta umocniła się również o 0,6 proc. do dolara, którego wyceniano na 4,09 zł, a także o 0,55 proc. do franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,48 zł.

PAP/ as/