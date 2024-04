Firmy przekonują się do „silversów”

Osoby w wieku 60+ chce zatrudnić 22 proc. firm - wynika z opublikowanego niedawno badania. Aktywność zawodowa osób między 55. a 64. rokiem życia jest w Polsce niższa niż średnia UE; sytuację może poprawić dofinansowanie zatrudnienia osób starszych - podano.

22 proc. pracodawców planuje przyjmować do pracy osoby po 60. roku życia - wynika z badania Grupy Progres. Ten odsetek może się zwiększyć, jeśli w życie wejdzie projektowana ustawa przewidująca dofinansowanie zatrudnienia osoby starszej poszukującej etatu, np. emeryta - wskazali autorzy raportu.

W Polsce aktywność zawodowa w grupie osób między 55. a 64. roku życia wynosi 58,4 proc., przy średniej unijnej 64,2 proc. Powołując się na dane OECD z II-III kwartału 2023 r. autorzy badania zaznaczyli, że tymczasem w Islandii, Japonii, Nowej Zelandii, Szwecji, Estonii, Holandii, Niemczech, Czechach, Danii i Szwajcarii wskaźnik ten przekracza 74 proc. Podali, że nasz kraj wyprzedzają też m.in.: Norwegia (73,4 proc.), Portugalia (67,7 proc.), Słowacja (67,3 proc.), Wielka Brytania (65,3 proc.), USA (64,5 proc.) czy Chile (61,1 proc.).

Eksperci zauważyli, że wskaźnik aktywności zawodowej ma szansę wzrosnąć nie tylko wśród osób w wieku 55 do 64 lat, ale też w grupie 65+. Może się tak stać dzięki planowanym zmianom przewidzianym w projekcie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Nowe regulacje - jak dodali - mają wspierać zatrudnienie osób starszych, w tym tych, które ukończyły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni).

„Do tej pory osoby starsze często nie były nawet zapraszane na rozmowy kwalifikacyjne. Firmy myślały o nich jedynie w kategorii emerytów, a nie kandydatów, których warto przyjąć do zespołu. To na szczęście zaczyna się zmieniać, bo co piąta firma chce zatrudniać starszą kadrę” - poinformował Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres. Dodał, że tzw. silversi, czyli pracownicy w starszym wieku, mogą mieć przewagę nad młodszymi osobami, bo na rynku pracy brakuje kandydatów z kompetencjami.