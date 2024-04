F-16 ocali Ukrainę? Na to liczy wojsko

Siły rosyjskie będą starały się zniszczyć jak najwięcej naszych obiektów energetycznych, należących do infrastruktury krytycznej do czasu dostarczenia Ukrainie samolotów wielozadaniowych F-16 – oświadczył w niedzielę rzecznik ukraińskich sił powietrznych Illa Jewłasz.

Pytany na antenie telewizji, czego spodziewać się po siłach rosyjskich do czasu dostarczenia Ukrainie nowej pomocy amerykańskiej, odparł, że wróg już od kilku miesięcy przeprowadza zmasowane ataki na Ukrainę.

„Oczywiście wróg będzie maksymalnie nasilać ataki na nasze terytorium, próbować zniszczyć na tyle, na ile to możliwe infrastrukturę energetyczną i nie tylko” – oznajmił Jewłasz.

Rosja sięgnęła po rakiety

Jak podkreślił, Rosja ma wystarczająco dużo rakiet i ich używa. „Do czasu dostarczenia (…) różnych typów systemów obrony przeciwlotniczej i F-16 musimy się trzymać i odpierać te ataki” – powiedział.

Izba Reprezentantów USA przegłosowała w sobotę ustawę o pomocy Ukrainie, opiewającą na 60,8 mld dolarów. 23 mld to środki na uzupełnienie ubytków w amerykańskim arsenale w wyniku darowania sprzętu Ukrainie, 13,8 mld - na zakup sprzętu dla Ukrainy, a 11,3 mld - na utrzymanie sił USA w regionie. Ponadto projekt daje prezydentowi uprawnienia do przekazania uzbrojenia o wartości niemal 8 mld dolarów w dodatku do około 4 mld, które wciąż ma do dyspozycji.

Reglamentacja amunicji

Władze Ukrainy od dłuższego czasu podkreślały, że muszą reglamentować na froncie amunicję z powodu niewystarczającej pomocy.

Kilka krajów, w tym Dania, Holandia, Stany Zjednoczone i Norwegia, zobowiązały się do przekazania Ukrainie kilkudziesięciu myśliwców F-16 w celu wzmocnienia jej obrony lotniczej. Pierwsze maszyny mają trafić do tego kraju jeszcze latem tego roku, kiedy zakończone zostanie szkolenie pilotów.

PAP/ as/