Bruksela precyzuje zasady walki z długiem i deficytem

Parlament Europejski (PE) przyjął rewizję przepisów podatkowych UE, w tym zaktualizowane zasady określające minimalną redukcję średniego deficytu i długu, podał Parlament. Pierwsze plany krajowe określające wydatki, reformy i inwestycje mają zostać przygotowane do września 2024 r. Czas na osiągnięcie celów w planach krajowych może zostać wydłużony, ale odstępstwo od planu będzie dozwolone tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Nowe przepisy mają wspierać inwestycje, uwzględniając konwergencję społeczną i zwiększając krajowe zaangażowanie w realizację planów, podkreślono.

Nowe, zatwierdzone dziś zasady zostały wstępnie uzgodnione między Parlamentem Europejskim a negocjatorami z państw członkowskich w lutym.

„Posłowie znacznie zaostrzyli przepisy mające na celu ochronę zdolności rządu do inwestowania. Komisji będzie teraz trudniej objąć państwo członkowskie procedurą nadmiernego deficytu, jeśli trwają niezbędne inwestycje, a wszystkie wydatki krajowe na współfinansowanie programów finansowanych przez UE zostaną wyłączone z kalkulacji wydatków rządu, tworząc więcej zachęt do inwestowania” - czytamy w komunikacie.

Nowe przepisy kładą nacisk na zapewnienie wiarygodności zasad w postaci mechanizmów redukcji deficytu i zadłużenia, podkreślono.

„Kraje o nadmiernym zadłużeniu będą zobowiązane do jego redukcji średnio o 1 proc. rocznie, jeśli ich zadłużenie przekracza 90 proc. PKB, oraz średnio o 0,5 proc. rocznie, jeśli mieści się w przedziale od 60 proc. do 90 proc. Jeśli deficyt danego kraju przekracza 3 proc. PKB, będzie on musiał zostać zmniejszony w okresach wzrostu, aby osiągnąć 1,5 proc. i zbudować bufor wydatków na trudne warunki gospodarcze” - wyjaśniono w materiale.