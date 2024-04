Cudzoziemcy do ZUS! Rośnie liczba ubezpieczonych

Na koniec marca tego roku do ubezpieczeń społecznych w ZUS było zgłoszonych 1 mln 138 tys. cudzoziemców. Dla porównania na koniec marca 2023 r. było to 1 mln 73 tys. osób - wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2008 r. zarejestrowano 16 tys. cudzoziemców.

Według danych ZUS najwięcej cudzoziemców zgłoszonych do ZUS-u pochodzi z Ukrainy – 762,2 tys. Na drugim miejscu są Białorusini - 131,8 tys., na trzecim Gruzini - 25,9 tys.

Cudzoziemcy monitorowani

„Zakład na bieżąco analizuje liczbę cudzoziemców w ubezpieczeniu. Na polskim rynku pracy dominują obywatele Ukrainy. Coraz liczniejszą grupę stanowią też obywatele Białorusi” - poinformował PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Jak dodał, ZUS od kilku lat odnotowywał wzrost liczby obywateli z wielu krajów, którzy pracują w Polsce. Pod koniec 2015 r. Zakład notował 185 tys. ubezpieczonych cudzoziemców. Równo rok później było ich już 293 tys., a kolejne 16 tys. przybyszów założyło własną działalność gospodarczą.

Do Polski do pracy przyjeżdżają osoby w sile wieku, czyli w przedziale od 25 do 49 lat, przy czym najwięcej osób z zagranicznym paszportem pracuje będąc w wieku 30-39 lat.

Duży wzrost

Dla porównania jeszcze w 2008 r. w bazie ZUS było 16 tys. cudzoziemców. Obecnie jest to ponad 1 mln.

ZUS podkreśliła, że Polska ma coraz bardziej atrakcyjny rynek pracy w oczach cudzoziemców.

Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie ubezpieczonych w Polsce stale rośnie. ZUS przypomniał jednak, że co prawda obcokrajowcy są uprawnieni do świadczeń, ale jest to ok. 1 proc. wydatków, które ponosi Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

