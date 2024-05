W piątek rezygnacje, w poniedziałek nominacje

W poniedziałek 13 maja o godz. 10:30 prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Radzie Ministrów - poinformował w czwartek prezydencki minister Wojciech Kolarski. Rekonstrukcja ma objąć szefów czterech resortów.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że w piątek 10 maja przyjmie rezygnację czterech ministrów i ogłosi nazwiska ich następców. Rekonstrukcja rządu wiąże się z tym, że niektórzy obecni ministrowie wystartują w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w Polsce 9 czerwca.

Rekonstrukcja rządu gotowa. Nominacje czekają

„W poniedziałek 13 maja o godzinie 10:30 odbędzie się uroczystość, podczas której prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. (Prezydent) zaprasza premiera Donalda Tuska oraz Radę Ministrów na poniedziałek do Pałacu Prezydenckiego” - powiedział w czwartek prezydencki minister Wojciech Kolarski.

Kolarski zaznaczył, że do tej pory żaden oficjalny wniosek ws. dokonania zmian w składzie RM nie wpłynął do kancelarii prezydenta. „Do tej pory informacja o potrzebie dokonania rekonstrukcji była tylko informacją medialną” - powiedział, dodając, że ma nadzieję, iż odpowiednie wnioski jeszcze w czwartek trafią do KPRP.

Czwórka odchodząca

Obecny szef MAP Borys Budka jest „jedynką” listy KO w okręgu śląskim, szef MSWiA Marcin Kierwiński otwiera listę KO w okręgu obejmującym Warszawę i osiem powiatów okołowarszawskich.

Bartłomiej Sienkiewicz startuje z pierwszego miejsca w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie - zaraz po zatwierdzeniu przez Radę Krajową PO list kandydatów do PE Sienkiewicz poinformował, że złożył na ręce szefa rządu rezygnację z funkcji ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

W wyborach do europarlamentu stertuje też minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman (PSL), który znalazł się na liście Trzeciej Drogi w okręgu obejmującym Wielkopolskę.

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE 6-9 czerwca. Polacy 9 czerwca będą wybierać 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Aleksandra Rebelińska, Adrian Kowarzyk (PAP), sek

