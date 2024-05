Koniec działalności Bioetanolu. Pracę straci 55 osób

Bioetanol AEG, producent alkoholu etylowego, po 77 latach działalności ogłasza zakończenie działalności. W wyniku tej decyzji pracę straci 55 osób, w tym członkowie zarządu. To kolejny cios dla tego regionu.

Polski producent alkoholu rozpoczął swoją działalność w 1947 roku w Chełmży. Pierwotnie był częścią cukrowni, a od 2003 roku działał jako niezależne przedsiębiorstwo.

Bioetanol specjalizował się w produkcji alkoholu etylowego surowego, rektyfikowanego i odwodnionego, a także w wyrobach chemicznych opartych na alkoholu etylowym. W ofercie sprzedaży znajdowały się płyny do dezynfekcji, płyny do biokominków, destylaty rolnicze oraz środki poprawiające właściwości gleby – czytamy na stronie firmy.

Pomimo otrzymania wsparcia publicznego w wysokości ponad 5 milionów złotych, firma nie była w stanie poradzić sobie z rosnącymi kosztami surowców, co ostatecznie doprowadziło do jej upadku. Zakończenie działalności Bioetanol AEG może mieć znaczący wpływ na dostępność produktów, w których etanol jest używany, takich jak środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Kolejne zwolnienia w regionie

Wraz z końcem działalności firmy, producent zwolni 55 osób. Wypowiedzenia zostaną doręczone pod koniec maja, a do końca sierpnia pracownicy będą musieli pełnić swoje obowiązki.

Niestety, likwidacja zakładów pracy i masowe zwolnienia stają się coraz większym problemem w województwie kujawsko-pomorskim. W ostatnim czasie Pomorska Fabryka Mebli w Nowem zwolniła 270 pracowników, a liczba zwolnień grupowych w całym województwie w pierwszym kwartale 2024 roku znacząco przekroczyła wynik z poprzedniego roku.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kiedy ujrzymy „Husarza”? Jest decyzja!

Turów już nie zabiera wody Czechom

Wstrząs dla gamingu! PS Store i Steam znikną z Polski?

Przybywa odmów przyłączenia energii z OZE. Dlaczego?

Na podstawie bankier, radiozet,bioetanol, jb