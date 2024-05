Na rynku hurtowym tanie pomidory, droga zielenina

Na rynku hurtowym w Broniszach jest coraz większa podaż pomidorów krajowych, ich cena spada. Drogie są natomiast pęczki „zieleniny” - koperku, pietruszki czy szczypiorku - informuje ekspert rynku Maciej Kmera.

W ostatnim tygodniu można już mówić o „załamaniu na rynku pomidorów” dla producentów. Cena tych warzyw spadła do 4-6 zł/kg. „Taka cena to jest w lipcu, w sierpniu a nie w maju, ale oczywiście sytuacja może się wkrótce zmienić” - powiedział Kmera. Dodał, że być może pomidorów jest za dużo na rynku.

Młode ziemniaki bardzo tanie

Przybywa młodych, krajowych ziemniaków. Jak na te porę roku ceny są bardzo niskie, można je kupić za ok. 4,50-6 zł/kg. Więcej jest też krajowej kapusty młodej (3-4 zł/szt.) i kalafiorów (6-8 zł/szt.). Jest też polska cukinia (707 zł/kg) - wyliczał ekspert.

Przez ostatnie trzy tygodnie nocne temperatury były dość niskie, co nie sprzyjało dojrzewaniu warzyw liściowych, dlatego dość drogi jest koperek czy pietruszka. Ale zapowiadane są wzrosty temperatur, a to sprawi, że ich podaż zwiększy się, a ceny spadną - tłumaczył Kmera.

Warzywa drogie i tylko z importu

Natomiast już są drogie i dalej drożeją warzywa korzeniowe. Nastąpił skokowy wzrost cen marchwii z importu (Holandia) z ubiegłorocznej produkcji jak i młodej obciętej (Portugalia) nawet do 4,5 zł/kg. Krajowa młoda marchew pojawi się dopiero w lipcu. Droga jest pietruszka (12 zł/kg), pory (do 11 zł/kg), a nawet podrożały buraczki z 0,8 zł na 1,2 zł/kg.

Według analizy Kmery, w połowie maja (16 bm) w stosunku do tego samego okresu ub.r. krajowe warzywa były o 0,5 proc. droższe. Droższe były m.in. pory i pietruszka, tańsze - pomidory malinowe, marchew i cebula. Warzywa importowane r/r były o 6,8 proc. droższe.

Na rynku mało jest fasolki szparagowej i jest ona jeszcze dość droga, choć w ostatnim tygodniu jej cena spadła z 40 do 32 zł/kg. Stabilna jest podaż i ceny polskich szparagów 20-35 zł/kg. Nadal brakuje rabarbaru, a co za tym idzie podrożał on do 12 zł/kg.

Ciepło sprzyja truskawkom

Nadchodzące ocieplenie przyspieszy dojrzewanie, podaż truskawek krajowych. Należy spodziewać się spadku cen. Obecnie owoce te kosztują 10-14 zł/kg. Dotyczy to również malin krajowych, których cena już dziś spadła z 80 do poziomu 50-65 zł/kg.

Rośnie podaż i spadają ceny owoców pestkowych m.in. czereśni sprowadzanych z Hiszpanii i Serbii oraz Grecji. Ceny ich są zróżnicowane - od 14-60 zł/kg, najdroższe są wyselekcjonowane czereśnie hiszpańskie, najtańsze małe - z Serbii. Na razie na rynku nie pojawiły się krajowe owoce.

Krajowe jabłka wciąż mają wysokie ceny ok 2,5-3,5 zł/kg.

Anna Wysoczańska (PAP), sek

