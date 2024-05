Francuzi przejmą polski handel? Jest plan!

Auchan oraz Intermarché mają nad Wisłą wspólny cel. By go zrealizować, zamierzają zawiązać sojusz zakupowy - pisze we wtorek „Puls Biznesu”

„Wojna cenowa napędzana przede wszystkim przez dyskonty spożywcze trwa w Polsce w najlepsze. Jej końca na razie nie widać, więc sieci handlowe szukają różnych możliwości zdobycia przewagi konkurencyjnej. Wspólny język znaleźli dwaj silni gracze wywodzący się z Francji: Intermarché (będące wraz z Bricomarché częścią Grupy Muszkieterów) oraz Auchan. Chcą razem stworzyć grupę zakupową, tak jak np. dekadę temu zrobili to Bać-Pol, Piotr i Paweł, Topaz oraz Polomarket” - poinformował „Puls Biznesu”.

Zgoda na koncentrację

Firmy złożyły 24 maja dwa wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na koncentrację. Może to nastąpić, w razie uzyskania zgody, do końca trzeciego kwartału - przekazuje gazeta.

„W pierwszym ze złożonych do UOKiK wniosków zakres współpracy zakłada prowadzenie wspólnych negocjacji warunków zakupu produktów spożywczych i niespożywczych marek własnych, krajowych i międzynarodowych z wybranymi dostawcami dostarczającymi te artykuły bezpośrednio do każdej z sieci. Drugi wniosek odnosi się do towarów lub usług, które Auchan oraz Intermarché nabywać będą na potrzeby prowadzenia własnej działalności” – wynika ze wspólnego oświadczenia sieci.

Handlowa potęga

„Połączona skala obrotów obu firm jest prawdopodobnie bliska 20 mld zł, a więc jeszcze daleko jej do ścisłej czołówki. To wyraźnie mniej niż Dino (25,7 mld zł przychodów w 2023 r.) czy Lidl (33,3 mld zł w roku obrotowym 2022/23) i kilkakrotnie mniej niż Biedronka, lider rynku, której sprzedaż ociera się o 100 mld zł” - skomentował „PB”

