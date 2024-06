Jego domena na GPW to WATS i cyberbezpieczeństwo

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Sławomira Panasiuka na stanowisko członka zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - przekazano w poniedziałek w komunikacie GPW. Nowy wiceprezes będzie odpowiedzialny za obszar informatyczny i technologiczny.

Jak podkreślono, „uzupełnienie składu Zarządu GPW ma istotne znaczenie w kontekście trwających prac nad uruchomieniem systemu WATS, jednego z najważniejszych przedsięwzięć technologicznych ostatnich ośmiu lat realizowanych przez warszawską Giełdę„.

Budowa systemu transakcyjnego WATS to szczególny projekt realizowany na GPW. Wartość projektu szacowana jest na 90 mln zł.

Zaznaczono, że pod kierownictwem nowego wiceprezesa, Giełda planuje „nie tylko skutecznie wdrożyć nowy system transakcyjny, ale także dostosować się do nowych trendów technologicznych oraz zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa„.

„Nowoczesne technologie i systemy informatyczne są kluczem do sprawnego funkcjonowania Grupy Kapitałowej GPW oraz całego polskiego rynku kapitałowego. Cieszę się, że mogę dołączyć do warszawskiej Giełdy w momencie realizacji jednego z najważniejszych projektów technologicznych w historii naszego rynku. Moim celem jest nie tylko skuteczne wdrożenie nowego systemu transakcyjnego, ale także szeregu projektów zwiększających efektywność operacyjną i poziom odporności cyfrowej oraz dostosowanie warszawskiego parkietu do najnowszych trendów technologicznych. Te działania są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność operacji na rynku kapitałowym” – powiedział, cytowany w komunikacie, Sławomir Panasiuk.

Sławomir Panasiuk, od 2006 roku był Członkiem Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), a od 2009 roku Wiceprezesem KDPW. Od 2011 roku pełni także funkcję Wiceprezesa Zarządu izby rozliczeniowej KDPW_CCP.

Decyzję o powołaniu Sławomira Panasiuka w skład Zarządu Giełdy podjęła w kwietniu 2024 roku Rada Nadzorcza GPW.

PAP, sek

