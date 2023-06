Lekkie pogorszenie nastrojów konsumenckich

W czerwcu, po wyraźnej poprawie w poprzednim miesiącu, nastroje konsumentów lekko się pogorszyły, nadal są jednak dużo lepsze niż na początku roku - wynika z opublikowanego w czwartek badania GfK. Jak skomentowano, możemy mówić o tymczasowej stabilizacji, ale na hurraoptymizm jest za wcześnie.

Jak poinformowano, Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w czerwcu br. -6,7 i spadł o 1,4 jednostki w stosunku do poprzedniego miesiąca. Nadal jednak jest dużo wyższy niż np. w kwietniu (-13,2).

Według sondażu w czerwcu Polacy określali swoją aktualną sytuację finansową jako nieco gorszą niż w maju 2023 r. (wskaźnik -11,3 wobec -10,5 w maju). W przyszłość konsumenci również spoglądali trochę mniej optymistycznie niż jeszcze miesiąc temu, co wpłynęło na obniżenie wyniku o 0,8 pkt proc. (średni wskaźnik wyniósł -4,5 wobec -3,7 sprzed miesiąca).

Autorzy badania wskazali, że pomimo odbicia średniego wskaźnika w relacji do wyników z początku roku, odsetek osób, które krytycznie patrzą w przyszłość, pozostaje wysoki. 38,5 proc. Polaków spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą wzrost bezrobocia. 57 proc. respondentów jest zdania, że ceny towarów i usług wciąż będą rosnąć, przy czym 40 proc. uważa, iż inflacja utrzyma dwucyfrową dynamikę.

„Rozpoczynające się lato, piękna pogoda i oczywiście sezon urlopowy nastrajają nas pozytywnie, co ma swoje odbicie w uśrednionych wynikach badania. W gospodarce nie pojawiły się również wyraźne tąpnięcia i powody do niepokoju związane np. z załamaniem na rynku pracy, spadkiem koniunktury w kluczowych branżach czy dalszym, gwałtownym wzrostem inflacji. Jako konsumenci stale adaptujemy się do niełatwych realiów gospodarczych i wysokich cen, za którymi wciąż nie nadążają wynagrodzenia. Ujemny wynik barometru pokazuje zatem, że jest nie najlepiej, ale nie tak kiepsko, jak choćby kilka miesięcy wcześniej” – oceniła Barbara Lewicka z GfK.