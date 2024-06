EBC nie ryzykuje? Był ostatni, teraz chce być pierwszy

Inflacja w strefie euro lekko wzrosła, ale nie powstrzyma to EBC przed obniżką stóp procentowych. Czy zyska na tym złoty? Raczej nie, bo cięcia w eurolandzie są już wliczone w jego cenę.

Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego zaplanowane jest na najbliższy czwartek. Rynki obstawiają w zasadzie jeden scenariusz: cięcie stóp o 25 pkt bazowych. EBC będzie jednym z pierwszych dużych banków centralnych, który obniży stopy. Na taki ruch nie zdecyduje się szybko ani amerykański Fed, ani brytyjski BoE czy japoński BoJ. Nie zrobi tego na razie także nasza Rada Polityki Pieniężnej.

Czy EBC nie za bardzo ryzykuje?

W maju inflacja w strefie euro wzrosła do 2,6 proc. w relacji rok do roku z 2,4 proc. w kwietniu Dwa lata temu EBC był krytykowany za to, że zaczął podnosić stopy jako jeden z ostatnich. Może sytuacja się powtórzy, tylko teraz w odwrotnym kierunku?

Karol Pogorzelski z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao SA, twierdzi, że lekki wzrost inflacji nie ma dla EBC większego znaczenia. - Ważniejsze jest to, co EBC przewiduje – mówił Pogorzelski w Wywiadzie gospodarczym w telewizji wPolsce.

EBC może być bardziej spokojny o inflację niż Fed czy NBP, bo gospodarka jest mniej rozpędzona niż polska czy amerykańska. Ryzyko presji inflacyjnej nie jest takie duże.

Czy jednak EBC nie szarżuje? Na przykład w Niemczech pojawiły się już pewne symptomy ożywienia gospodarczego. - _Nie wydane mi się, zwłaszcza, że nie szykuje się dynamiczne tempo obniżek stóp procentowych. Po czwartkowej decyzji EBC zrobi pauzę, poczeka na efekty, dopiero na jesienie podejmie drugą decyzję… _

Podwyżka stóp w strefie euro a pozycja złotego

Dla złotego obniżka stóp w strefie euro jest korzystną informacją. - Z tym, że jest ona już zawarta w cenach. Nie wydaje mi się, że złoty miałby jakoś pozytywnie zareagować - mówił Pogorzelski. - Informacja jest pozytywna dlatego, że wzrośnie dysparytet stóp procentowych między Polską a strefą euro, a to znaczy, że troszkę bardziej będzie się opłacało trzymać kapitał w Polsce niż w krajach eurolandu.

Stanisław Koczot

