Przed CPK polskie TGV? Tego chce minister

Przed otwarciem lotniska w Baranowie musimy zbudować szybką kolej między Warszawą a Łodzią oraz poszerzyć autostradę A2 – powiedział w rozmowie z piątkową „Rzeczpospolitą” pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Maciej Lasek.

„W czerwcu będzie zakomunikowany plan budowy nowej infrastruktury transportowej będącej uzupełnieniem istniejącego systemu komunikacyjnego Polski. Prace nad programem kolejowo-lotniskowym trwają, a żaden z kluczowych procesów nie został zatrzymany. Zaproponowane rozwiązania projektowe i konstrukcyjne są optymalizowane, bo chcemy mieć ten projekt dobrze przygotowany, zanim przejdziemy do fazy budowy” - mówił Lasek.

Dodał, że „historia zna inwestycje, które nie wyszły, bo były źle przygotowane: pozostały po nich np. dwie wieże w Ostrołęce, stępka promu, przekop prowadzący donikąd czy lotnisko w Radomiu, z którego nikt nie chce latać”.

Lotnisko, czyli co?

Zwrócił uwagę, że komponent lotniskowy stanowi tak naprawdę około jednej piątej całego projektu. „Urósł on oczywiście do rangi symbolu, ale patrząc na całe przewidywane koszty inwestycji, do których należy zaliczyć również kolej dużych prędkości, tabor dla kolei i rozwiązania drogowe – to samo lotnisko pochłonie 15–20 procent szacowanych kosztów inwestycji. Musimy spojrzeć na tę inwestycję kompleksowo, czyli budujemy kolej tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, gdzie mamy najbardziej przewidywalne potoki pasażerskie. Gdzie można uzyskać największe skrócenie czasu podróżowania. Pomysł tzw. piasty i szprych jest nietrafiony, na co wskazują m.in. profesorowie z zespołu planowania przestrzennego Polskiej Akademii Nauk” - zaznaczył Maciej Lasek.

CPK od 2025

Na pytanie gazety, czy budowa lotniska może rozpocząć się w połowie 2025 r., pełnomocnik rządu ds. CPK odpowiedział: „Myślę, że to realny termin”. Natomiast na pytanie, kiedy lotnisko w Baranowie byłoby gotowe, Lasek powiedział, że według urealnionego harmonogramu spółki, w drugiej połowie 2032 roku.

Jak zauważa gazeta, oprócz igreka z Warszawy do Łodzi i dalej w stronę Poznania i Wrocławia kluczowa ma być jeszcze linia na Śląsk i przedłużenie do granicy z Czechami. „Jedną z takich linii jest odcinek łączący Centralną Magistralę Kolejową z Ostrawą. Jego przebieg budzi jeszcze duże społeczne emocje, zwłaszcza w rejonie Mikołowa i Palowic, ale pracujemy nad tym, żeby je zmniejszyć. Natomiast patrząc na zaawansowanie prac, to pierwszym elementem KDP, który będzie wykonany, będzie igrek. To zadanie na najbliższy czas. Raczej bardzo mało prawdopodobne, aby budowa pozostałych odcinków ruszyła w tej dekadzie” - powiedział. Dodał, że „mówimy także o pracach na kierunku północnym, czyli dokończeniu Centralnej Magistrali Kolejowej do Trójmiasta„. Podkreślił, że dzięki dobrej współpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi „udało się wypracować kompromis dla najtrudniejszego odcinka, czyli tego położonego blisko Trójmiasta, gdzie trudno włączyć się w istniejącą sieć”.

