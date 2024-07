Branża drzewna mówi „stop” resortowi klimatu!

Przedstawiciele branży drzewnej nie pojawią się na dzisiejszej konferencji w resorcie klimatu i środowiska w wyznaczania lasów cennych społecznie i przyrodniczo. „W obecnej sytuacji czujemy, że jesteśmy zaproszeni tylko po to, aby legitymizować z góry postawione tezy” – napisano w stanowisku, które sygnują: Polska Izba Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych, Polskie Towarzystwo Leśne, Polski Komitet Narodwy Epal. Pismo otrzymał organizator konferencji wiceminister klimatu i środowiska. Główny Konserwator Przyrody Mikołaj Dorożała.

Przedstawiciele organizacji branżowych sektora leśno-drzewnego, podjęli decyzję o tymczasowym zawieszeniu obecności i prac przy zespole ds. wyznaczania lasów cennych społecznie i przyrodniczo – poinformował Piotr Poziomski Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.

Sektor leśno-drzewny od początku trwania tego procesu, wskazywał jednoznacznie że nie jest przeciwnikiem proponowanych zmian, jednak wskazywaliśmy, że te zmiany muszą być podejmowane przez kompetentne gremium zespołu międzyresortowego polskiego rządu.

Cały czas zaznaczamy, że polskie społeczeństwo które jest zapraszane do konsultacji, musi być w pełni świadome potencjalnych zysków, ale i ryzyka i strat jakie się z tymi zmianami wiążą - piszą autorzy stanowiska branży drzewnej. Niezbędne to tego są ekspertyzy społeczno-ekonomiczne, które będą szacowały potencjalne zagrożenia, negatywne skutki i konsekwencje kolejnych ograniczeń w pozyskaniu surowca drzewnego.

Nie znajdujemy też odniesienia się do potencjalnych sposobów mitygacji konsekwencji dla sektora leśno-drzewnego, ani zapisów które obligowałyby do poprzedzania wszelkich prac wykonaniem eksperckich analiz, które uwzględnią skutki tych działań. (…)

W obecnej sytuacji czujemy, że jesteśmy zaproszeni tylko po to, aby legitymizować z góry postawione tezy. Wyrażamy chęć powrotu do dialogu w tym niezwykle ważnym dla nas temacie, ale naszym warunkiem powrotu do rozmów jest byśmy mieli poczucie, że nasze oczekiwania, które są także odzwierciedleniem oczekiwań społecznych, były wzięte pod uwagę. To nasz warunek powrotu do dalszych, wspólnych rozmów.