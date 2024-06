Kurs walut: EUR, CHF, USD. We wtorek 18 czerwca 2024 roku

Polska waluta we wtorek po południu zyskała na wartości wobec dolara wycenianego na 4,04 zł i euro, za które płacono 4,34 zł. Kurs złotego do franka szwajcarskiego osłabł i kosztował 4,57 zł.

We wtorek po południu kurs złotego zyskał względem dolara amerykańskiego o 0,11 proc., do 4,04 zł, a w przypadku euro o 0,09 proc. do 4,34 zł. Kurs złotego wobec franka szwajcarskiego osłabł o 0,38 proc. i frank kosztował 4,57 proc.

We wtorek rano euro kosztowało prawie 4,35 zł, dolar 4,06 zł, a frank szwajcarski był wyceniany na ok. 4,56 zł.

pap, jb