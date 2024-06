Odcięto głowę Ukraińcowi

Rosyjscy żołnierze odcięli głowę wziętemu do niewoli wojskowemu ukraińskiemu; do zdarzenia doszło na linii walk w obwodzie donieckim – poinformował we wtorek prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.

„Nowe przerażające dowody zbrodniczej polityki Rosji mającej na celu zagładę Ukraińców. Otrzymaliśmy informacje, że rosyjscy dowódcy wydali rozkazy, aby nie brać ukraińskich żołnierzy do niewoli, lecz zamiast tego zabijać ich z nieludzkim okrucieństwem, poprzez ścięcie głowy” – napisał w serwisie X. (https://tinyurl.com/2xtedrw5)

Barbarzyńskie sceny

„Fakt ścięcia głowy ukraińskiego obrońcy został odnotowany w obwodzie donieckim” – dodał Kostin.

Prokurator ocenił to zdarzenie jako barbarzyństwo, dla którego nie ma miejsca we współczesnym świecie. „Jest to kolejny dowód na to, że zbrodnie wojenne popełniane przez agresora nie są odosobnionymi incydentami, ale zaplanowaną strategią rosyjskiego reżimu. Te zbrodnicze rozkazy zostały wydane na poziomie dowództwa batalionu i kompanii sił okupacyjnych” – podkreślił.

Prokurator zapewnił, że rosyjski agresor odpowie za zbrodnie dokonane w Ukrainie. „Wzywam cały cywilizowany świat do odizolowania i ukarania tego terrorystycznego kraju (Rosji)” – zaapelował Kostin.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Na nic protesty rolników. Zielony Ład trzyma się mocno

Duński tunel pod Bałtykiem. Budują go Polacy

Branża drzewna na skraju przepaści. Jest decyzja

Ale cios! Port w Gdańsku zdegradowany

pap, jb