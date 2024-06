MS i KNF popracują nad rozwiązaniem problemu frankowego

Mam nadzieję, że podpisane dziś porozumienie z KNF zaowocuje m.in. rozwiązaniem problemu frankowego, na co czeka cały rynek – powiedział Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar.

Adam Bodnar i Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Jacek Jastrzębski, zawarli porozumienie o współpracy. Dokument dotyczy m.in. wypracowania wspólnych stanowisk odnośnie zmian legislacyjnych lub działań prewencyjnych pozwalających na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i stabilności rynku finansowego, a także bezpieczeństwa i przejrzystości oraz ochrony interesów uczestników tego rynku.

Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNS (z lewej) i Adam Bodnar, minister sprawiedliwości. / autor: @uknf / KNF

Chcą zadbać o przewidywalność

„Bardzo ważne jest, aby uczestnicy rynku finansowego widzieli, że w najważniejszych sprawach odpowiednie instytucje ze sobą współpracują, działają w sposób skoordynowany i mówią jednym głosem. To sprzyja pewności prawa oraz przewidywalności warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności na rynku finansowym, a także buduje zaufanie między sektorem publicznym i prywatnym. Te wartości – przewidywalność i zaufanie – są bezcenne zwłaszcza w czasach zwiększonej niepewności” – powiedział Jacek Jastrzębski.

Podjęta współpraca ma na celu zarówno identyfikację systemowych zagrożeń wynikających z przestępstw przeciwko interesom uczestników rynku finansowego, związanych z działającymi na nim podmiotami oraz na wspólną ocenę nieprawidłowości występujących na rynku finansowym i ich skutków dla pracy prokuratury i wymiaru sprawiedliwości.

Frankowicze na pierwszy ogień?

Jacek Barszczewski, szef Departamentu Komunikacji Społecznej KNF, pytany przez nas o konkretne działania, którymi obie instytucje mogłyby się zająć w pierwszej kolejności oraz o to czy sposobem na rozwiązanie kredytu frankowego mogłaby być np. wspólna inicjatywa legislacyjna, odpowiedział: „Na dziś nie mamy, niestety, nic więcej do dodania ponad to, co znajduje się w komunikacie dotyczącym zawartego porozumienia„. Będziemy na bieżąco informować o konkretnych inicjatywach obu instytucji w kwestii frankowiczów.

