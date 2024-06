Azoty szukają oszczędności. Pensje w dół

Zarządy Grupy Azoty powołały zespół ds. optymalizacji kosztów w obszarze wynagrodzeń. Wystąpił też do związków zawodowych o zwieszenie części postanowień ze zbiorowych układów pracy.

Jak poinformowała Grupa Azoty, zarządy wystąpiły do Zakładowych Organizacji Związkowych o zawieszenie wybranych kosztochłonnych postanowień Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy (ZUZP), a Zarząd Grupy podjął też uchwałę o powołaniu zespołu ds. optymalizacji kosztowej w obszarze wynagrodzeń pracowników Grupy Azoty oraz analizy ZUZP.

Celem jest m.in. aktualizacja zapisów ZUZP i dostosowanie niektórych rozwiązań do obecnej sytuacji finansowej - podkreśliła spółka i zaznaczyła, że to element działań zmierzających do podpisania długoterminowego porozumienia z instytucjami finansowymi.

Plan naprawczy pilnie potrzebny

Według informacji Grupy Azoty, w najbliższych dniach w spółkach odbędą się spotkania przedstawicieli zarządów z organizacjami związkowymi działającymi w całej Grupie. Tematem rozmów będą zapisy układu zbiorowego pracy.

Zarząd Grupy Azoty podkreślił, że sytuacja finansowa, która jest wynikiem strat raportowanych przez spółki Grupy w ostatnich kwartałach, powoduje konieczność pilnego uzgodnienia i wdrożenia długoterminowego planu naprawczego.

Optymalizacja kosztów

Jak powiedział prezes Grupy Azoty Adam Leszkiewicz, równolegle do rozmów z instytucjami finansowymi, spółka dąży do wzmocnienia biznesów oraz uzyskania oszczędności.

Powołanie zespołu ds. optymalizacji kosztowej w obszarze wynagrodzeń pracowników Grupy Kapitałowej, analiza zapisów ZUZP oraz rozpoczęcie rozmów ze związkami zawodowymi to trudne i jednocześnie niezbędne decyzje w obecnej sytuacji finansowej Grupy - powiedział Leszkiewicz, cytowany w komunikacie spółki.

Jak przypomniała spółka, w ciągu ostatnich trzech miesięcy zmniejszona została liczba komórek organizacyjnych, liczba stanowisk dyrektorskich oraz koszty wynagrodzeń w odniesieniu do stanowisk managerskich. Znacznie zredukowana została także liczba członków organów zarządczych i nadzorczych w spółkach Grupy.

Jedyny taki producent

Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.

W 2023 r. strata netto całej Grupy Azoty wyniosła 3,29 mld zł. Za I kwartał 2024 r. Grupa Azoty zanotowała 333 mln zł straty netto, a strata na działalności operacyjnej wyniosła niemal 260 mln zł.

PAP/bz

