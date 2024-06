Będzie inicjatywa obywatelska #ustawaTakDlaCPK

Przedstawiona przez premiera Donalda Tuska deklaracja kontynuacji Programu CPK to dobra wiadomość, niezależnie od tego, że nie są nadal znane rezultaty audytów ani nowe analizy, które miały zostać przeprowadzone przez m.in. pełnomocnika rządu ds. CPK - ocenia Stowarzyszenia#TakDlaCPK.

Premier Donald Tusk wraz z ministrami przedstawił w środę koncepcję budowy lotniska i linii kolejowych w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Premier zapewnił, że lotnisko w Baranowie będzie gotowe w 2032 r. Zgodnie z zapowiedziami rządu planowana przepustowość centralnego lotniska to 34 miliony pasażerów, a szacowany koszt budowy do 2032 roku to 131 mld złotych.

»» O deklaracjach premiera w sprawie CPK czytaj tutaj:

W 2032 r. ma ruszyć nowy port lotniczy pod Warszawą

Horała: CPK po amputacji. Dobrze, że całkiem nie zaorali

Stowarzyszenie #TakDlaCPK: pozostaje wiele wątpliwości

„Przedstawiona przez Prezesa Rady Ministrów deklaracja kontynuacji Programu CPK to dobra wiadomość, niezależnie od tego, że nie są nadal znane rezultaty audytów ani nowych analiz, które miały zostać przeprowadzone przez pełnomocnika rządu ds. CPK i nowe władze spółki CPK, a które miały stać za podjęciem ogłoszonych na konferencji zmian” - przekazało w czwartkowym komunikacie Stowarzyszenia #TakDlaCPK.

Stowarzyszenie „z zadowoleniem” przyjmuje deklarację utrzymania parametrów lotniska, modelu finansowania oraz „brak decyzji o rezygnacji z którejkolwiek z linii kolejowych wchodzących w skład Programu CPK”. Jednocześnie - według Stowarzyszenia - „poważne wątpliwości budzą„: zakres inwestycji na Lotnisku Chopina oraz jego przyszłość, zbyt duża prędkość prowadzenia ruchu na nowych trasach kolejowych, ponieważ oznacza wykluczenie z wyścigu konkurencyjnego polskich producentów taboru, zakres redukcji finansowania CPK z 155 do 131 mld zł, wydłużony harmonogram. „Podczas konferencji została zapowiedziana redukcja Programu Wieloletniego CPK z 155 mld zł do 131 mld, nie wiadomo jednak, jak powyższe redukcje przekładają się na ograniczenie zakresu Programu CPK+” - podkreślono.

„Z perspektywy Stowarzyszenia deklaracje złożone podczas wczorajszej konferencji mogą stanowić co najwyżej pierwszy krok, w żadnym razie nie eliminują one ryzyk związanych z pasywnością i niechęcią władzy publicznej do kontynuacji tego projektu i nie zwalniają Stowarzyszenia z konieczności monitoringu i presji na jego realizację” - przekazano.

Będzie akcja obywatelskiego poparcia CPK

Dodano, że Stowarzyszenie będzie nadal podejmować działania „zmierzające do sprawnej i efektywnej realizacji Programu CPK”. „Jednym z takich działań jest inicjatywa obywatelska #ustawaTakDlaCPK. Nadal zbieramy podpisy umożliwiające skierowanie projektu ustawy o zobowiązaniu władz publicznych do realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego do Sejmu” - podano.

Stowarzyszenie Tak dla CPK (#TAKdlaCPK) powstało jako „społeczna i ekspercka odpowiedź na zagrożenie zatrzymania realizacji programu inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny (CPK)”.

„Celem naszej działalności jest doprowadzenie do powstania CPK, obejmującego zarówno komponent lotniskowy, jak i kolejowy. Zamierzamy również pilnować harmonogramu, aby projekt powstał w najszybszym możliwym terminie” - czytamy na stronie Stowarzyszenia.

Prezesem Stowarzyszenia jest były wiceprezes PLL LOT Maciej Wilk, a wiceprezesami: Andrzej Banucha, Michał Czarnik, były prezes PLL LOT Rafał Milczarski (2016-2022) oraz Patryk Wild.

PAP, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Fatalny stan finansów - za błędy Tuska zapłacą Polacy

Farsa! Obajtek bez absolutorium za 27 mld zysku Orlenu

Polacy pokonani! Ta gra przebiła rekord Wiedźmina

TSUE zamknie przemysł, bo ten szkodzi środowisku